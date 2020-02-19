Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42597

19 февраля 2020, 12:49



В ДТП на кайерканской трассе пострадали два человека.

Из-за аварии движение транспорта на автодороге было на некоторое время приостановлено.

Просмотров:244 Авария произошла накануне днём. На 10-м километре автодороги Норильск – Алыкель столкнулись автобус МАЗ и два грузовика. По предварительной версии, водитель автобуса в условиях ограниченной видимости допустил наезд на остановившийся перед ним КамАЗ, грузовик сдвинулся и врезался в стоящий впереди «Шакман-Шаньси». В результате ДТП ушибы различной степени тяжести получили водители автобуса и КамАЗа. Пассажиров в автобусе не было.Из-за аварии движение транспорта на автодороге было на некоторое время приостановлено.