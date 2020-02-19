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19 февраля 2020, 12:50



В Норильске прошёл традиционный турнир по карате, посвящённый памяти воина-афганца Олега Курмышева.

Как отметил директор клуба «Тигр Шотокан», вице-президент Федерации карате Красноярского края Николай Епифанов, прошедший турнир носил благотворительный характер – собранные средства (50 тысяч рублей) были направлены на помощь Владиславу Карасёву, благополучателю фонда «Территория добра». Олег Курмышев погиб в 1982 году в возрасте девятнадцати лет в Афганистане. Посмертно был награждён орденом Красной Звезды. Фото из архива "Заполярной Правды"

Просмотров:151 Соревнования стали юбилейными, десятыми по счёту. Они состоялись в спортивном зале «Геркулес». Участие приняли 45 сильнейших спортсменов Федерации карате Норильска.Как отметил директор клуба «Тигр Шотокан», вице-президент Федерации карате Красноярского края Николай Епифанов, прошедший турнир носил благотворительный характер – собранные средства (50 тысяч рублей) были направлены на помощь Владиславу Карасёву, благополучателю фонда «Территория добра».Олег Курмышев погиб в 1982 году в возрасте девятнадцати лет в Афганистане. Посмертно был награждён орденом Красной Звезды.Фото из архива "Заполярной Правды"