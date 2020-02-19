Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42599

19 февраля 2020, 13:09



Предприимчивый норильчанин хотел продать тонну незаконно выловленной рыбы.

Задержанный рассказал о том, что купил рыбу у незнакомого человека и вёз её в Норильск для дальнейшей реализации. Всего полицейские изъяли 289 нельм и 622 муксуна общей массой около 1 100 кг. Сумма причинённого ущерба составила более пяти миллионов рублей. В отношении водителя составлено два административных протокола за отсутствие при себе водительского удостоверения, а также за отсутствие документов на перевозимый груз. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением особо крупного ущерба», санкция которого предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Просмотров:193 35-летнего мужчину за рулём грузового автомобиля остановили сотрудники ДПС. В фургоне они обнаружили 34 мешка с рыбой белых пород. Сопроводительных документов на перевозку у водителя не было.Задержанный рассказал о том, что купил рыбу у незнакомого человека и вёз её в Норильск для дальнейшей реализации. Всего полицейские изъяли 289 нельм и 622 муксуна общей массой около 1 100 кг. Сумма причинённого ущерба составила более пяти миллионов рублей.В отношении водителя составлено два административных протокола за отсутствие при себе водительского удостоверения, а также за отсутствие документов на перевозимый груз.Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением особо крупного ущерба», санкция которого предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.