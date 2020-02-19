Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42600

19 февраля 2020, 13:58



Два «пассажира» на Енисей. Красноярский край заказал услуги финансового лизинга для приобретения двух речных судов.

Первое судно должно поступить в распоряжение заказчика не позднее февраля 2024 года, второе - в начале 2025-го. Начальная цена контракта - почти 8,8 млрд рублей. В числе требований заказчика - принадлежность судов к смешанному классу «река-море» и постройка на основе концептуального проекта А45-90.2 Средне-Невского судостроительного завода. Макет судна под названием «Виктор Астафьев» был размещён в 2019 году на Международном арктическом форуме «Арктика - территория диалога», сообщает сайт Sudostroenie.info. Определить победителя торгов на предоставление услуг лизинга предполагается в ходе электронного аукциона 3 марта. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:161 Трёхпалубные суда будут работать на линии Красноярск - Дудинка. Как следует из документации, габаритная длина одного теплохода - 99 метров, ширина - 15 метров. На борту одновременно смогут пребывать 245 пассажиров. Всего для путешественников предусмотрят 71 каюту. Из них трансформируемые двух-четырёхместные каюты II класса - 28 штук. Люксовых кают всего 7. Одноместные каюты для пассажиров отсутствуют. При этом на борту они есть, но предусмотрены для членов команды судна.Первое судно должно поступить в распоряжение заказчика не позднее февраля 2024 года, второе - в начале2025-го. Начальная цена контракта - почти 8,8 млрд рублей.В числе требований заказчика - принадлежность судов к смешанному классу «река-море» и постройка на основе концептуального проекта А45-90.2 Средне-Невского судостроительного завода.Макет судна под названием «Виктор Астафьев» был размещён в 2019 году на Международном арктическом форуме «Арктика - территория диалога», сообщает сайт Sudostroenie.info. Определить победителя торгов на предоставление услуг лизинга предполагается в ходе электронного аукциона 3 марта.Фото Дениса Кожевникова