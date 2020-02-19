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19 февраля 2020, 13:58

Два «пассажира» на Енисей. Красноярский край заказал услуги финансового лизинга для приобретения двух речных судов.


Трёхпалубные суда будут работать на линии Красноярск - Дудинка. Как следует из документации, габаритная длина одного теплохода - 99 метров, ширина - 15 метров. На борту одновременно смогут пребывать 245 пассажиров. Всего для путешественников предусмотрят 71 каюту. Из них трансформируемые двух-четырёхместные каюты II класса - 28 штук. Люксовых кают всего 7. Одноместные каюты для пассажиров отсутствуют. При этом на борту они есть, но предусмотрены для членов команды судна.
Первое судно должно поступить в распоряжение заказчика не позднее февраля 2024 года, второе - в начале
2025-го. Начальная цена контракта - почти 8,8 млрд рублей.
В числе требований заказчика - принадлежность судов к смешанному классу «река-море» и постройка на основе концептуального проекта А45-90.2 Средне-Невского судостроительного завода.
Макет судна под названием «Виктор Астафьев» был размещён в 2019 году на Международном арктическом форуме «Арктика - территория диалога», сообщает сайт Sudostroenie.info. Определить победителя торгов на предоставление услуг лизинга предполагается в ходе электронного аукциона 3 марта.
Фото Дениса Кожевникова
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 17 февраля 2020 
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