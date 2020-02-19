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19 февраля 2020, 14:28



Комплексная безопасность. О работе НТЭК рассказали на международном форуме.

По информации телеканала ТВ-21, он рассказал присутствующим о специфике охраны объектов топливно-энергетического комплекса в экстремальных климатических условиях Крайнего Севера. Николай Будзинский назвал как минимум нетривиальной задачу обеспечения безопасности на территории двух гидроэлектростанций, одна из которых - Усть-Хантайская - самая северная в мире, и трёх энергоцентралей на территории. Это в первую очередь касается энергоснабжения трёх городов, двух жилых посёлков и всех промышленных предприятий Большого Норильска. В условиях температурных разбросов от -60 градусов зимой до +35 летом и ветровыми нагрузками до 35 м/с при относительной влажности воздуха до 90% и высоте снежного покрова более двух метров в течение 7-8 месяцев в году и вечной мерзлоте приходится уделять особое внимание всем контурам надёжности объектов. В том числе системам антитеррора и киберзащиты, отметил представитель «Норникеля». По словам директора департамента корпоративной безопасности «Норникеля» Романа Гудова, тема комплексной безопасности моногородов для компании имеет приоритетное значение. Стимулом к изучению экономической и социальной составляющих послужили планы компании по кардинальной трансформации посёлка Никель в Мурманской области, где расположены мощности Кольской ГМК. Инвестиции в экологию и социальную сферу не менее важны, чем финансово-экономические факторы. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:156 Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК) привёл в пример начальник управления объектовой безопасности компании «Норникель» Николай Будзинский на Международном форуме «Технологии безопасности» в Мурманске.По информации телеканала ТВ-21, он рассказал присутствующим о специфике охраны объектов топливно-энергетического комплекса в экстремальных климатических условиях Крайнего Севера.Николай Будзинский назвал как минимум нетривиальной задачу обеспечения безопасности на территории двух гидроэлектростанций, одна из которых - Усть-Хантайская - самая северная в мире, и трёх энергоцентралей на территории. Это в первую очередь касается энергоснабжения трёх городов, двух жилых посёлков и всех промышленных предприятий Большого Норильска.В условиях температурных разбросов от -60 градусов зимой до +35 летом и ветровыми нагрузками до 35 м/с при относительной влажности воздуха до 90% и высоте снежного покрова более двух метров в течение 7-8 месяцев в году и вечной мерзлоте приходится уделять особое внимание всем контурам надёжности объектов. В том числе системам антитеррора и киберзащиты, отметил представитель «Норникеля».По словам директора департамента корпоративной безопасности «Норникеля» Романа Гудова, тема комплексной безопасности моногородов для компании имеет приоритетное значение. Стимулом к изучению экономической и социальной составляющих послужили планы компании по кардинальной трансформации посёлка Никель в Мурманской области, где расположены мощности Кольской ГМК. Инвестиции в экологию и социальную сферу не менее важны, чем финансово-экономические факторы.Фото Дениса Кожевникова