Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42602

19 февраля 2020, 15:11



Начался ремонт памятного знака на центральной площади в Кайеркане.

Работы по муниципальному контракту выполняет компания «Стройдел». В прошлом году закупили материалы, а с января 2020-го подрядчик приступил к делу. Памятный знак уже укрыт тепловым контуром для проведения ремонтных работ с соблюдением температурных режимов. Планируется заменить облицовку основания и поверхностей стелы с применением материалов из кварцевого агломерата, установить металлические ограждения, дополнительный светильник, декоративные деревья. Завершить благоустройство площади планируют до середины апреля, чтобы в мае здесь прошли торжественные мероприятия, посвящённые 75-летию Победы. Фото Марины Андриюк

Просмотров:139 Работы по муниципальному контракту выполняет компания «Стройдел». В прошлом году закупили материалы, а с января 2020-го подрядчик приступил к делу. Памятный знак уже укрыт тепловым контуром для проведения ремонтных работ с соблюдением температурных режимов. Планируется заменить облицовку основания и поверхностей стелы с применением материалов из кварцевого агломерата, установить металлические ограждения, дополнительный светильник, декоративные деревья.Завершить благоустройство площади планируют до середины апреля, чтобы в мае здесь прошли торжественные мероприятия, посвящённые 75-летию Победы.Фото Марины Андриюк