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19 февраля 2020, 15:17



В красноярских ЗАГСах новорождённым теперь вручают свидетельства о рождении в торжественной обстановке.

Специалисты отдела в торжественной форме поздравляют родителей, рассказывают им немного о выбранном имени ребёнка. Многие просят специалистов сказать, что ребёнка назвали в честь дедушки. А дедушка, допустим, герой, рассказала на радио «Красноярск-Главный» руководитель Дома семейных торжеств Инна Ерошина. Церемония бесплатная, на неё необходимо записаться заранее в ЗАГСе по месту жительства. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:142 Особой популярностью церемония пользуется у молодых родителей. Первый документ дети получают в присутствии родных и близких под детские мелодии в красивом регистрационном зале. Для этого отведён малый зал, который называют «Зал малютки». Под красивые детские мелодии родители входят в зал, рассаживаются, держа ребёнка на руках.Специалисты отдела в торжественной форме поздравляют родителей, рассказывают им немного о выбранном имени ребёнка. Многие просят специалистов сказать, что ребёнка назвали в честь дедушки. А дедушка, допустим, герой, рассказала на радио «Красноярск-Главный» руководитель Дома семейных торжеств Инна Ерошина.Церемония бесплатная, на неё необходимо записаться заранее в ЗАГСе по месту жительства.Фото Дениса Кожевникова