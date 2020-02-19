Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42604

19 февраля 2020, 15:26



Международная конференция «Арктика-2020» открылась в столице.

Встреча посвящена актуальным вопросам освоения Арктики и шельфовых проектов, роли региона в удовлетворении глобального спроса на энергоресурсы, законодательного обеспечения освоения шельфовых проектов, мирового опыта геолого-разведочных и буровых работ в сложных условиях Арктики с применением современных инновационных технологий, СПГ, транспортной и сервисной инфраструктуры, промышленной и экологической безопасности, международного сотрудничества. О своем участии в конференции заявили главы северных городов, руководители представительств Красноярского и Камчатского края при правительстве РФ. Форум продлится два дня. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:135 Встреча посвящена актуальным вопросам освоения Арктики и шельфовых проектов, роли региона в удовлетворении глобального спроса на энергоресурсы, законодательного обеспечения освоения шельфовых проектов, мирового опыта геолого-разведочных и буровых работ в сложных условиях Арктики с применением современных инновационных технологий, СПГ, транспортной и сервисной инфраструктуры, промышленной и экологической безопасности, международного сотрудничества.О своем участии в конференции заявили главы северных городов, руководители представительств Красноярского и Камчатского края при правительстве РФ. Форум продлится два дня.Фото Дениса Кожевникова