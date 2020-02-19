Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42605

19 февраля 2020, 15:43



В Норильске проходит городской конкурс школьных газет «ШАГ». Участвуют 18 учебных заведений.

Требования к газетам строгие. Все статьи должны быть авторские, фотографии и рисунки - не более половины страницы и так далее. Критерии оценки: соответствие теме конкурса, содержательность, дизайн и вёрстка. Что касается комиксов, на конкурс представляются оригинальные работы. Они могут быть далеки от совершенства, но с интересным сюжетом и неожиданной изобразительной идеей. Здесь оценивается соответствие теме конкурса, понятность изложенного материала и уровень художественного исполнения. Удалось ли справиться ребятам и их наставникам с задачами, определит жюри, в состав которого вошёл и корреспондент «Заполярной Правды». Причём выбрать лучшую газету помогают дизайнеры «Заполярки», которые, уже просмотрев работы, были приятно удивлены. По их мнению, большинство школьных газет выполнены в соответствии с современными законами дизайна и вёрстки: «Даже и не скажешь, что газеты верстали любители, а не профессионалы». Итоги будут подведены 28 февраля. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:148 В номинации «Спецвыпуск» представлено 20 работ, комиксов - 11. По условиям конкурса номер печатного издания должен быть посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и раскрыть тему «Помнить, чтобы жить...» «Герой из семейного альбома...» должен был вдохновить школьников на создание рисованной истории.Требования к газетам строгие. Все статьи должны быть авторские, фотографии и рисунки - не более половины страницы и так далее. Критерии оценки: соответствие теме конкурса, содержательность, дизайн и вёрстка.Что касается комиксов, на конкурс представляются оригинальные работы. Они могут быть далеки от совершенства, но с интересным сюжетом и неожиданной изобразительной идеей. Здесь оценивается соответствие теме конкурса, понятность изложенного материала и уровень художественного исполнения.Удалось ли справиться ребятам и их наставникам с задачами, определит жюри, в состав которого вошёл и корреспондент «Заполярной Правды». Причём выбрать лучшую газету помогают дизайнеры «Заполярки», которые, уже просмотрев работы, были приятно удивлены. По их мнению, большинство школьных газет выполнены в соответствии с современными законами дизайна и вёрстки: «Даже и не скажешь, что газеты верстали любители, а не профессионалы».Итоги будут подведены 28 февраля.Фото Дениса Кожевникова