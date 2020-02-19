Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42606

19 февраля 2020, 16:20



Художники из Финляндии представят в Норильске проект-антиутопию.

Участники дуэта SASHAPASHA Александра и Павел Ротц приехали в наш город из Хельсинки, где живут и работают уже около пяти лет. В своём творчестве используют различные жанры и направления, среди которых перформанс, sound art, video art, photo based art, живопись, скульптура и инсталляция. 20 февраля в 18.30 в Полярной арт-резиденции PolArt (ул. Б. Хмельницкого, 1, 4-й подъезд, цоколь) пройдёт творческая встреча, на которой художники расскажут о себе, своих методах работы и художественных практиках, о предыдущих проектах и поделятся планами на ближайшие две недели в Норильске. В нашем городе резиденты представят исследовательский проект-антиутопию «Письма в прошлое». С темой памяти о ГУЛАГе Александра и Павел работают с 2016 года. Среди проектов о системе лагерей – KANAVA (о Беломорканале), «Узники джетлага» (о водных путях из Владивостока на Колыму) и Penal Labor (об использовании принудительного труда на Соловецких лесозаготовках) и другие. За деятельностью Полярной арт-резиденции PolArt SASHAPASHA наблюдают с момента её появления, и возможность реализовать свой проект в Норильске, в одном из важнейших мест памяти о ГУЛАГе и репрессиях, заинтересовала художников. В Норильске Александра и Павел видят уникальное сочетание развивающегося современного города, промышленного центра и живой памяти. На время проекта художники планируют сосредоточить своё внимание на исследовании истории Норильлага. В основе проекта «Письма в прошлое» лежит феномен писем в будущее.

Просмотров:135 Участники дуэта SASHAPASHA Александра и Павел Ротц приехали в наш город из Хельсинки, где живут и работают уже около пяти лет. В своём творчестве используют различные жанры и направления, среди которых перформанс, sound art, video art, photo based art, живопись, скульптура и инсталляция.20 февраля в 18.30 в Полярной арт-резиденции PolArt (ул. Б. Хмельницкого, 1, 4-й подъезд, цоколь) пройдёт творческая встреча, на которой художники расскажут о себе, своих методах работы и художественных практиках, о предыдущих проектах и поделятся планами на ближайшие две недели в Норильске.В нашем городе резиденты представят исследовательский проект-антиутопию «Письма в прошлое». С темой памяти о ГУЛАГе Александра и Павел работают с 2016 года. Среди проектов о системе лагерей – KANAVA (о Беломорканале), «Узники джетлага» (о водных путях из Владивостока на Колыму) и Penal Labor (об использовании принудительного труда на Соловецких лесозаготовках) и другие.За деятельностью Полярной арт-резиденции PolArt SASHAPASHA наблюдают с момента её появления, и возможность реализовать свой проект в Норильске, в одном из важнейших мест памяти о ГУЛАГе и репрессиях, заинтересовала художников. В Норильске Александра и Павел видят уникальное сочетание развивающегося современного города, промышленного центра и живой памяти. На время проекта художники планируют сосредоточить своё внимание на исследовании истории Норильлага. В основе проекта «Письма в прошлое» лежит феномен писем в будущее.