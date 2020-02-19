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19 февраля 2020, 16:38



Управляющие компании могут вывозить весь выпадающий во дворах снег. Но для этого жители должны оплатить дополнительную работу.

Как рассказал Константин Купреенко, начальник управления городского хозяйства, с начала 2020 года с придомовых территорий вывезено около 98 000 м3 снега. - Это на уровне предыдущего года. Но пока рано оценивать общее количество, самые сложные месяцы впереди, так что техники в смену будет выходить всё больше. Сейчас в сутки в городские дворы УК выводят до полусотни единиц, - пояснил он. Самое частое зимнее обращение норильчан касается полного вывоза снега из дворов, отмечает собеседник, однако именно на основании объёма рассчитывается стоимость механизированной очистки, входящей в жилищную услугу. Так что если собственники жилья в том или ином дворе готовы платить больше за снегоуборку (в среднем в два раза), необходимо собрать общее собрание собственников жилья, протокол положительного голосования передать УК, которая пересчитает тарифы и представит их людям. Если они согласны, заключается договор, и УК вывозит снег полностью. - Бывают случаи, когда управляющие компании нарушают сроки или объёмы вывоза, и если это так, мы выдвигаем им представление на устранение замечаний. Наши специалисты проводят и собственные проверки, и работают по обращениям жителей. Особенно пристально – в местах, где снег складируется вплотную к дому – это однозначное нарушение. Если видите такой факт, обращайтесь в диспетчерскую УГХ по номеру 43-70-57, - рассказал Константин Купреенко. Снег должен складироваться в определённых местах. Интересно, что сейчас готовится регламент по снегоуборке, который определит и ответственность юрлиц, имеющих отдельно стоящие здания, за определение мест складирования снега. А вот что серьёзно затрудняет снегоуборку, так это брошенный транспорт: такого ежегодно вывозят от 70 до 120 единиц. Причём сделать это оперативно невозможно, предварительно ведётся розыск владельца транспорта. Если он не находится или отказывается перевезти авто сам, УГХ обращается в суд, и только по решению последнего можно вывозить «подснежник». Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:136 Сегодня управляющие компании вывозят минимально разрешённый нормативными документами объём – максимум 50% от общего количества выпавшего за зиму снега (точная цифра в разных договорах может разниться), остальной потом ворошат, и он тает естественным путём. Этот объём, а также сроки вывоза прописаны в договорах управления с УК, говорят в управлении городского хозяйства Норильска. Вывоз ведётся с января и заканчивается в мае, хотя некоторые УК продолжают работу и в июне.Как рассказал Константин Купреенко, начальник управления городского хозяйства, с начала 2020 года с придомовых территорий вывезено около 98 000 м3 снега.- Это на уровне предыдущего года. Но пока рано оценивать общее количество, самые сложные месяцы впереди, так что техники в смену будет выходить всё больше. Сейчас в сутки в городские дворы УК выводят до полусотни единиц, - пояснил он.Самое частое зимнее обращение норильчан касается полного вывоза снега из дворов, отмечает собеседник, однако именно на основании объёма рассчитывается стоимость механизированной очистки, входящей в жилищную услугу. Так что если собственники жилья в том или ином дворе готовы платить больше за снегоуборку (в среднем в два раза), необходимо собрать общее собрание собственников жилья, протокол положительного голосования передать УК, которая пересчитает тарифы и представит их людям. Если они согласны, заключается договор, и УК вывозит снег полностью.- Бывают случаи, когда управляющие компании нарушают сроки или объёмы вывоза, и если это так, мы выдвигаем им представление на устранение замечаний. Наши специалисты проводят и собственные проверки, и работают по обращениям жителей. Особенно пристально – в местах, где снег складируется вплотную к дому – это однозначное нарушение. Если видите такой факт, обращайтесь в диспетчерскую УГХ по номеру 43-70-57, - рассказал Константин Купреенко.Снег должен складироваться в определённых местах. Интересно, что сейчас готовится регламент по снегоуборке, который определит и ответственность юрлиц, имеющих отдельно стоящие здания, за определение мест складирования снега.А вот что серьёзно затрудняет снегоуборку, так это брошенный транспорт: такого ежегодно вывозят от 70 до 120 единиц. Причём сделать это оперативно невозможно, предварительно ведётся розыск владельца транспорта. Если он не находится или отказывается перевезти авто сам, УГХ обращается в суд, и только по решению последнего можно вывозить «подснежник».Фото Дениса Кожевникова