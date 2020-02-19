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19 февраля 2020, 16:51



Депутат Заксобрания края Павел Семизоров встретился с руководством норильской детской больницы.

Поводом стали многочисленные жалобы родителей на неудовлетворительные условия пребывания их детей в больнице. В телефонном разговоре корреспонденту «Заполярной Правды» Павел Семизоров сообщил, что следит за ситуацией с материальным обеспечением учреждения последние два года и сложившая ситуация с дефицитом финансирования ему известна. На данный момент больница нуждается в ремонте палат, новой мебели и обновлении мягкого инвентаря. С предложением о выделении дополнительных средств депутат уже выступил в министерстве здравоохранения Красноярского края. «Министерство приняло в работу эту ситуацию. У нас есть уверенность, что при корректировке краевого бюджета мы деньги, необходимые на обновление мягкого инвентаря, найдём», - подвёл итог Павел Семизоров.

Просмотров:144 Поводом стали многочисленные жалобы родителей на неудовлетворительные условия пребывания их детей в больнице. В телефонном разговоре корреспонденту «Заполярной Правды» Павел Семизоров сообщил, что следит за ситуацией с материальным обеспечением учреждения последние два года и сложившая ситуация с дефицитом финансирования ему известна. На данный момент больница нуждается в ремонте палат, новой мебели и обновлении мягкого инвентаря. С предложением о выделении дополнительных средств депутат уже выступил в министерстве здравоохранения Красноярского края.«Министерство приняло в работу эту ситуацию. У нас есть уверенность, что при корректировке краевого бюджета мы деньги, необходимые на обновление мягкого инвентаря, найдём», - подвёл итог Павел Семизоров.