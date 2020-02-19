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19 февраля 2020, 16:57

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для младших школьников.


Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, обеспечивающий учеников начальных классов бесплатным горячим питанием.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех школьников с первого по четвёртый класс. Глава государства также внёс свои поправки ко второму чтению документа в Госдуме. Президентские поправки предусматривают обеспечение младшеклассников бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день, при этом в обед должны входить горячее блюдо и горячий напиток, сообщает ТАСС.
Законопроект также устанавливает обязательное наличие горячего питания для детей, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, и детей, пребывающих в организациях отдыха и оздоровления. Школы и детские лагеря будут обязаны размещать на своих сайтах ежедневное меню, составленное с учётом сведений о состоянии здоровья детей.
Также в документе вводится понятие «здоровое питание», закрепляются его принципы. Законопроект запрещает использовать опасные или некачественные продукты, не имеющие маркировки или не содержащие сведений о составе.
Финансирование будет вестись за счёт ассигнований из федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников. Ответственным за обеспечение учеников горячим питанием будет учредитель школы. Регионы РФ также смогут воспользоваться возможностью предоставления субсидий из федерального бюджета на софинансирование организации горячего питания на условиях, определяемых кабмином. Новая система будет вводиться поэтапно с 1 сентября этого года до 1 сентября 2023 года в зависимости от субъекта РФ.
Фото Владимира Макушкина
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