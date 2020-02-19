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19 февраля 2020, 17:33

Норильские родители сели за парты, чтобы написать пробный ЕГЭ по истории.


Норильск уже в четвёртый раз становится участником Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В этом году папам и мамам было предложено сдать экзамен по истории, а акция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Пункт проведения пробного экзамена развернулся в первом корпусе школы № 28.
- Изначально пробные экзамены для родителей мы проводили самостоятельно, – рассказывает Ирина Матюхина, заместитель начальника управления общего и дошкольного образования. – Позднее решили стать участниками всероссийской акции. Прошлые годы родители сдавали пробный экзамен по математике и русскому языку. Цель мероприятия – продемонстрировать процедуру проведения единого государственного экзамена и рассказать, что в сдаче ЕГЭ нет ничего страшного. Просто нужно соблюдать определённые требования, чтобы экзамен прошёл комфортно, а ребёнок по максимуму показал свои знания. Прийти на экзамен могли все желающие, но мы сделали акцент на родителях, чьи дети сдают историю. В итоге на экзамен пришёл 21 человек. Испытание для пап и мам сокращено по времени - на выполнение заданий был один час 15 минут. Основной экзамен у выпускников длится 3,5 часа.
Родители, которые решились на пробный ЕГЭ, прошли через все этапы, начиная от входа в пункт проведения экзамена, когда организаторы смотрят, чтобы участники не пронесли с собой в аудиторию телефоны, сверяют паспортные данные и регистрацию на экзамен. После этого родителям объяснили, как будет проходить ЕГЭ, и распределили по аудиториям. Далее были инструктаж, распечатка бланков, их заполнение и прочее.
- После пробного экзамена мы надеемся на обратную связь от родителей. Хотелось бы, чтобы они поделились своими наблюдениями и замечаниями, сказали, на что стоит обратить внимание. В разные годы родители испытывали целую гамму эмоций. Одни не хотели, чтобы их снимали видеокамеры, и мы им объясняли, что это обязательное требование. Благодаря видеосъёмке выявляются факты нарушений процедуры сдачи ЕГЭ. Были родители, которые говорили о слишком жёстких требованиях. Кому-то не нравилось, что их проверяют металлоискателем. Наши дети спокойно относятся и к самому экзамену, и ко всем подготовительным моментам. Отчасти это благодаря тому, что подготовка к ЕГЭ идёт на протяжении всего курса изучения предметов.
Историю в этом году в качестве пробного экзамена для родителей выбрали не случайно. По мнению педагогов, это довольно специфичный предмет, который непросто сдать на ЕГЭ. Норильские выпускники за 13 лет существования единого государственного экзамена пока ни разу не набирали сто баллов. В этом году экзамен по истории выбрали 166 человек – это выпускники 11 - 12-х классов. Чтобы они успешно сдали ЕГЭ, запланированы репетиционные экзамены, и ближайшие пройдут в марте. Ещё один общероссийский пробник для выпускников 11-х классов пройдёт в мае.
Фото Ирины Яринской
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