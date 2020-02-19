Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42611

19 февраля 2020, 17:41



В Норильском колледже искусств состоится премьера спектакля «Мой бедный Марат».

Премьера спектакля состоится 28 февраля в 18.00 в театральном зале по адресу: ул. Комсомольская, 10.

Просмотров:86 Постановку по пьесе Алексея Арбузова ставят студенты театрального отделения НКИ (художественный руководитель Андрей Слизков). Спектакль приурочен к 76-й годовщине со Дня полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады в годы Великой Отечественной войны.Премьера спектакля состоится 28 февраля в 18.00 в театральном зале по адресу: ул. Комсомольская, 10.