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19 февраля 2020, 17:47



Сотрудники ГИБДД проводят «Большое родительское собрание» в школах.

Родителям нужно помнить, что они - пример для своих ребят, и от правильного поведения взрослых на улицах и дорогах зависит и безопасность детей.

Просмотров:92 Встречи проходят в рамках одноимённой ежегодной акции. Большие родительские собрания пройдут во всех норильских школах. Сотрудники ГИБДД с помощью видеоматериалов с мест ДТП разберут причины происшествий, возможные дорожные ловушки, которые могут предостерегать детей на пути в школу. Также автоинспекторы напомнят взрослым о необходимости использовать световозвращающие элементы.Родителям нужно помнить, что они - пример для своих ребят, и от правильного поведения взрослых на улицах и дорогах зависит и безопасность детей.