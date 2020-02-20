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20 февраля 2020, 11:01



С 1 апреля на 6,1% вырастут социальные пенсии.

В ведомстве напоминают: получатели социальных пенсий - это люди, которые в силу разных обстоятельств не заработали трудовой стаж, необходимый для получения страховой пенсии. Индексация социальных пенсий производится с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Одновременно будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших службу по призыву, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и некоторые другие выплаты, пишет "Наш Красноярский край". Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 миллионов пенсионеров, из которых около 3,2 миллиона - получатели социальных пенсий. Размер индексации социальных пенсий в 2020 году (6,1%) существенно выше индексации социальной пенсии в прошлые годы. В 2019 году социальные пенсии повысились только на 2%, в 2018 году - 2,9%, напоминает «Российская газета».

Просмотров:84 Соотве тствующий проект постановления правительства РФ подготовили в Министерстве труда.В ведомстве напоминают: получатели социальных пенсий - это люди, которые в силу разных обстоятельств не заработали трудовой стаж, необходимый для получения страховой пенсии. Индексация социальных пенсий производится с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.Одновременно будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших службу по призыву, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и некоторые другие выплаты, пишет "Наш Красноярский край".Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 миллионов пенсионеров, из которых около 3,2 миллиона - получатели социальных пенсий.Размер индексации социальных пенсий в 2020 году (6,1%) существенно выше индексации социальной пенсии в прошлые годы. В 2019 году социальныепенсии повысились только на 2%, в 2018 году - 2,9%, напоминает «Российская газета».