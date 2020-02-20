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20 февраля 2020, 11:08



В России начал работу портал для желающих стать приёмными родителями.

На новом всероссийском информационном портале усыновите.рф Минпросвещения РФ собрана информация об усыновлении в России: анкеты детей, оставшихся без попечения родителей, данные об органах опеки и попечительства, региональных и федеральных операторах банка данных. "На этом сайте размещены анкеты почти 1 800 детей из Красноярского края, оставшихся без попечения родителей. Возраст детей - от 0 до 18 лет. Любой гражданин России, желающий стать приёмным родителем или усыновить ребенка, может ознакомиться с анкетами наших ребят", - отметила главный специалист отдела по взаимодействию с муниципальными органами опеки и попечительства министерства образования края Наталья Балабанова. С 25 февраля 2020 года потенциальные приёмные родители, имеющие заключение о возможности быть опекуном или усыновителем, через соответствующий раздел портала могут записаться на приём в федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, сообщается на официальном портале Красноярского края. Также желающие могут ознакомиться с информацией о формах семейного устройства, посмотреть образцы заявлений и анкет, узнать ответы на часто задаваемые вопросы в разделе "Приёмным родителям". Кроме того, на портале в разделе "Законодательство" представлены официальные документы и законодательные акты, относящиеся к усыновлению детей.

Просмотров:85 На новом всероссийском информационном портале усыновите.рф Минпросвещения РФ собрана информация об усыновлении в России: анкеты детей, оставшихся без попечения родителей, данные об органах опеки и попечительства, региональных и федеральных операторах банка данных."На этом сайте размещены анкеты почти 1 800 детей из Красноярского края, оставшихся без попечения родителей. Возраст детей - от 0 до 18 лет. Любой гражданин России, желающий стать приёмным родителем или усыновить ребенка, может ознакомиться с анкетами наших ребят", - отметила главный специалист отдела по взаимодействию с муниципальными органами опеки и попечительства министерства образования края Наталья Балабанова.С 25 февраля 2020 года потенциальные приёмные родители, имеющие заключение о возможности быть опекуном или усыновителем, через соответствующий раздел портала могут записаться на приём в федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, сообщается на официальном портале Красноярского края.Также желающие могут ознакомиться с информацией о формах семейного устройства, посмотреть образцы заявлений и анкет, узнать ответы на часто задаваемые вопросы в разделе "Приёмным родителям". Кроме того, на портале в разделе "Законодательство" представлены официальные документы и законодательные акты, относящиеся к усыновлению детей.