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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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11:56 В спортивном комплексе «Кайеркан» прошла военно-спортивная эстафета «Солдат будущего».
11:23 Депутаты Государственной думы приняли проект закона о расширении программы материнского капитала.
11:08 В России начал работу портал для желающих стать приёмными родителями.
11:01 С 1 апреля на 6,1% вырастут социальные пенсии.
17:47 Сотрудники ГИБДД проводят «Большое родительское собрание» в школах.
17:41 В Норильском колледже искусств состоится премьера спектакля «Мой бедный Марат».
17:33 Норильские родители сели за парты, чтобы написать пробный ЕГЭ по истории.
16:57 Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для младших школьников.
16:51 Депутат Заксобрания края Павел Семизоров встретился с руководством норильской детской больницы.
16:38 Управляющие компании могут вывозить весь выпадающий во дворах снег. Но для этого жители должны оплатить дополнительную работу.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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