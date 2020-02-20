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20 февраля 2020, 11:23



Депутаты Государственной думы приняли проект закона о расширении программы материнского капитала.

В документ добавили поправки, подготовленные по итогам Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Семьи, где родился (или был усыновлён) первый ребёнок, получат от государства 466 617 рублей. При рождении или усыновлении второго ребёнка маткапитал увеличится на 150 тысяч рублей и составит в общей сложности 616 617 рублей. Есть возможность получить эти деньги и на третьего ребёнка, если ранее право не было реализовано. Средства будут индексироваться. - Это одна из важнейших инициатив в рамках реализации Послания президента РФ, - подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Главой государства поставлена задача, чтобы эти изменения имели обратную силу и коснулись семей, в которых дети родились с 1 января 2020 года. Важная часть нововведений - сокращение срока выдачи сертификата на маткапитал и самих денег. Цель - сделать процедуру получения помощи максимально простой и оперативной, пишет "Наш Красноярский край". Заявку на выдачу материнского капитала теперь будут рассматривать максимум пять дней вместо прежних 15. Упрощается и сама процедура выдачи - не надо будет подавать заявление. Достаточно будет информации, которую соответствующий отдел ЗАГСа передаст в территориальное отделение Пенсионного фонда.

Просмотров:80 В документ добавили поправки, подготовленные по итогам Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.Семьи, где родился (или был усыновлён) первый ребёнок, получат от государства 466 617 рублей. При рождении или усыновлении второго ребёнка маткапитал увеличится на 150 тысяч рублей и составит в общей сложности 616 617 рублей. Есть возможность получить эти деньги и на третьего ребёнка, если ранее право не было реализовано. Средства будут индексироваться.- Это одна из важнейших инициатив в рамках реализации Послания президента РФ, - подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Главой государства поставлена задача, чтобы эти изменения имели обратную силу и коснулись семей, в которых дети родились с 1 января 2020 года.Важная часть нововведений - сокращение срока выдачи сертификата на маткапитал и самих денег. Цель - сделать процедуру получения помощи максимально простой и оперативной, пишет "Наш Красноярский край". Заявку на выдачу материнского капитала теперь будут рассматривать максимум пять дней вместо прежних 15. Упрощается и сама процедура выдачи - не надо будет подавать заявление. Достаточно будет информации, которую соответствующий отдел ЗАГСа передаст в территориальное отделение Пенсионного фонда.