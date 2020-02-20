Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/42615
20 февраля 2020, 11:23

Депутаты Государственной думы приняли проект закона о расширении программы материнского капитала.


В документ добавили поправки, подготовленные по итогам Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.
Семьи, где родился (или был усыновлён) первый ребёнок, получат от государства 466 617 рублей. При рождении или усыновлении второго ребёнка маткапитал увеличится на 150 тысяч рублей и составит в общей сложности 616 617 рублей. Есть возможность получить эти деньги и на третьего ребёнка, если ранее право не было реализовано. Средства будут индексироваться.
- Это одна из важнейших инициатив в рамках реализации Послания президента РФ, - подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Главой государства поставлена задача, чтобы эти изменения имели обратную силу и коснулись семей, в которых дети родились с 1 января 2020 года.
Важная часть нововведений - сокращение срока выдачи сертификата на маткапитал и самих денег. Цель - сделать процедуру получения помощи максимально простой и оперативной, пишет "Наш Красноярский край". Заявку на выдачу материнского капитала теперь будут рассматривать максимум пять дней вместо прежних 15. Упрощается и сама процедура выдачи - не надо будет подавать заявление. Достаточно будет информации, которую соответствующий отдел ЗАГСа передаст в территориальное отделение Пенсионного фонда. 
Просмотров:80
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 20 февраля 2020 
11:56   В спортивном комплексе «Кайеркан» прошла военно-спортивная эстафета «Солдат будущего». 11:23   Депутаты Государственной думы приняли проект закона о расширении программы материнского капитала.
11:08   В России начал работу портал для желающих стать приёмными родителями. 11:01   С 1 апреля на 6,1% вырастут социальные пенсии.

 19 февраля 2020 
17:47   Сотрудники ГИБДД проводят «Большое родительское собрание» в школах. 17:41   В Норильском колледже искусств состоится премьера спектакля «Мой бедный Марат».
17:33   Норильские родители сели за парты, чтобы написать пробный ЕГЭ по истории. 16:57   Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для младших школьников.
16:51   Депутат Заксобрания края Павел Семизоров встретился с руководством норильской детской больницы. 16:38   Управляющие компании могут вывозить весь выпадающий во дворах снег. Но для этого жители должны оплатить дополнительную работу.
16:20   Художники из Финляндии представят в Норильске проект-антиутопию. 15:43   В Норильске проходит городской конкурс школьных газет «ШАГ». Участвуют 18 учебных заведений.
15:26   Международная конференция «Арктика-2020» открылась в столице. 15:17   В красноярских ЗАГСах новорождённым теперь вручают свидетельства о рождении в торжественной обстановке.
15:11   Начался ремонт памятного знака на центральной площади в Кайеркане. 14:28   Комплексная безопасность. О работе НТЭК рассказали на международном форуме.
13:58   Два «пассажира» на Енисей. Красноярский край заказал услуги финансового лизинга для приобретения двух речных судов. 13:09   Предприимчивый норильчанин хотел продать тонну незаконно выловленной рыбы.
12:50   В Норильске прошёл традиционный турнир по карате, посвящённый памяти воина-афганца Олега Курмышева. 12:49   В ДТП на кайерканской трассе пострадали два человека.
12:01   В середине марта в Норильске снова расцветёт «Подснежник». 11:15   23 февраля кинокомплекс «Родина» организует два открытых показа, приуроченных к Дню защитника Отечества.

 18 февраля 2020 
19:34   На цементном заводе погиб 28-летний слесарь, его напарник в тяжёлом состоянии. 17:59   Все в сад? Работы по реконструкции будущего детсада на Московской, 18, в самом разгаре.
17:46   В Норильске выявили лучших рапиристов. 17:38   Ещё пяти выпускникам Норильского детского дома вручили ключи от отремонтированных квартир.
17:02   Местные депутаты обратятся к краевым коллегам с инициативой, касающейся опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан. 16:51   Во Дворце спорта «Арктика» прошёл городской турнир по дзюдо.
16:44   В Норильске будет создана дирекция по строительству. 16:43   Норильские парламентарии утвердили корректировку главного финансового документа города на текущий год.
16:08   В понедельник произошло семь ДТП, в трёх пострадали люди. 16:02   Глава Норильска Ринат Ахметчин подвёл итоги работы за прошлый год.
14:49   В Норильске проходит розыгрыш Кубка города по армрестлингу. 14:46   На припаркованный во дворе ул. Кирова, 29, автомобиль упала глыба льда.
14:05   Норильчанам предлагают бесплатную юридическую помощь. 13:54   Определился победитель Кубка Норильска по мини-футболу. В финале встретились «Океан» и «Норильский никель-М».
12:55   По итогам 2019 года награждены лучшие спортсмены и тренеры Норильска. 12:51   На «Транзит» поедет «Папа». Стало известно решение экспертного совета VI Межрегионального театрального фестиваля-конкурса.
11:55   Норильчанин разбил молотком иномарку приятеля за инакомыслие.

 17 февраля 2020 
17:12   «Легенду о солнце» расскажут в Городском центре культуры дудинские шаманы. 16:43   Сотрудница одной из норильских фирм присвоила себе два миллиона рублей и за это может сесть в тюрьму на десять лет.
16:35   В Норильске ожидается ухудшение погоды. 15:58   В Норильске разыграли Кубок города по шахматному блицу.
15:36   В 13-м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» поделил очки с екатеринбургской «Синарой». 14:58   Норильские школьники разработали проект метро для Таймыра.
14:38   Команда «РобоНикель» взяла 5 наград на First Russia Robotics Championship. 14:34   Норильчане почтили память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
13:42   Предупреждён - значит вооружён. Полицейские и общественники усиливают работу с доверчивыми норильчанами. 13:03   «Заповедники Таймыра» высадят «десант» в школах большого Норильска.
13:02   В среду в следственном отделе по Норильску пройдёт приём граждан по личным вопросам.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх