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20 февраля 2020, 11:56



В спортивном комплексе «Кайеркан» прошла военно-спортивная эстафета «Солдат будущего».

В итоговом протоколе первое место заняла команда школы № 37, вторыми стали учащиеся из 32-й школы, третьими – из 45-й. Добавим, что прошедшие в Кайеркане старты были отборочными: в мае во Дворце спорта «Арктика» пройдёт финальная общегородская эстафета, посвящённая победе в Великой Отечественной войне. Фото участников соревнований. На фото победители эстафеты - команда школы № 37.

Просмотров:55 В ней приняли участие пять общеобразовательных школ Кайеркана, по десять юношей в каждой команде. Спортсмены соревновались в шести дисциплинах: скоростная, комбинированная и круговая эстафеты, подтягивания, перетягивание каната и переноска условного раненого.В итоговом протоколе первое место заняла команда школы № 37, вторыми стали учащиеся из 32-й школы, третьими – из 45-й.Добавим, что прошедшие в Кайеркане старты были отборочными: в мае во Дворце спорта «Арктика» пройдёт финальная общегородская эстафета, посвящённая победе в Великой Отечественной войне.Фото участников соревнований. На фото победители эстафеты - команда школы № 37.