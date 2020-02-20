Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42617

20 февраля 2020, 12:33



Перенос спектакля. «Легенды о солнце» норильчанам расскажут на полгода позже.

Приобретённые билеты действительны на новую дату. Те, кому она не подходит, могут сдать их в кассу Городского центра культуры. Касса работает со вторника по субботу с 14.00 до 19.00. Телефон для справок 22-99-14. Организаторы приносят извинения.

Просмотров:143 Заявленный на 3 марта в 14.30 и 18.00 спектакль «Легенда о солнце» Камерного театра Городского дома культуры Дудинки переносится на 25 сентября.Приобретённые билеты действительны на новую дату. Те, кому она не подходит, могут сдать их в кассу Городского центра культуры. Касса работает со вторника по субботу с 14.00 до 19.00. Телефон для справок 22-99-14.Организаторы приносят извинения.