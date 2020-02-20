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20 февраля 2020, 12:35



В Талнахском филиале Музея Норильска открылась выставка масштабных копий бронетехники времён Второй мировой войны Александра Кудрина.

Военной темой инструктор по туризму и альпинизму Александр Кудрин увлёкся в школе, прочтя книгу «Крепости идут в бой». Книга стала настольной, а на полках стали появляться модели техники, сыгравшей решающую роль в сражениях и операциях. Со временем хаотичное собирательство стало делом всей жизни. Сегодня в коллекции более 100 моделей. Самый популярный масштаб - 1:35. Александр Викторович не раз рассказывал о наиболее ценных экземплярах коллекции на выставках в Музее Норильска и в художественной галерее воспитанникам лагеря «Мальчишки Севера» и трудовых отрядов старшеклассников. В детской библиотеке Кудрин разбирал схемы танковых боёв, в том числе и с участием Александра Петряева - танкиста, чьё имя носит сама библиотека. Не раз Кудрин становился и героем статей «Заполярной Правды». И сегодня у норильчан снова есть возможность увидеть макеты бронированных машин, без которых победа вряд ли была возможна.

Просмотров:212 Военной темой инструктор по туризму и альпинизму Александр Кудрин увлёкся в школе, прочтя книгу «Крепости идут в бой». Книга стала настольной, а на полках стали появляться модели техники, сыгравшей решающую роль в сражениях и операциях. Со временем хаотичное собирательство стало делом всей жизни. Сегодня в коллекции более 100 моделей. Самый популярный масштаб - 1:35.Александр Викторович не раз рассказывал о наиболее ценных экземплярах коллекции на выставках в Музее Норильска и в художественной галерее воспитанникам лагеря «Мальчишки Севера» и трудовых отрядов старшеклассников. В детской библиотеке Кудрин разбирал схемы танковых боёв, в том числе и с участием Александра Петряева - танкиста, чьё имя носит сама библиотека. Не раз Кудрин становился и героем статей «Заполярной Правды». И сегодня у норильчан снова есть возможность увидеть макеты бронированных машин, без которых победа вряд ли была возможна.