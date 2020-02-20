Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/42618
20 февраля 2020, 12:35

В Талнахском филиале Музея Норильска открылась выставка масштабных копий бронетехники времён Второй мировой войны Александра Кудрина.


Военной темой инструктор по туризму и альпинизму Александр Кудрин увлёкся в школе, прочтя книгу «Крепости идут в бой». Книга стала настольной, а на полках стали появляться модели техники, сыгравшей решающую роль в сражениях и операциях. Со временем хаотичное собирательство стало делом всей жизни. Сегодня в коллекции более 100 моделей. Самый популярный масштаб - 1:35.
Александр Викторович не раз рассказывал о наиболее ценных экземплярах коллекции на выставках в Музее Норильска и в художественной галерее воспитанникам лагеря «Мальчишки Севера» и трудовых отрядов старшеклассников. В детской библиотеке Кудрин разбирал схемы танковых боёв, в том числе и с участием Александра Петряева - танкиста, чьё имя носит сама библиотека. Не раз Кудрин становился и героем статей «Заполярной Правды». И сегодня у норильчан снова есть возможность увидеть макеты бронированных машин, без которых победа вряд ли была возможна.

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    Список новостей

 20 февраля 2020 
17:34   До премьеры «Телёнка золотого» в Заполярном драматическом остаётся две недели. Как продвигается работа над постановкой, «Заполярной Правде» рассказал режиссёр спектакля Яков Ломкин. 17:23   Норильчане выбрали территорию, которую благоустроят следующим летом в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
17:18   В Норильске определили финалистов традиционной военно-патриотической эстафеты «Будущий воин». 17:02   Размещение информации о сложных метеоусловиях обновляется в единой дежурно-диспетчерской службе незамедлительно.
16:41   Бывший и. о. прокурора Норильска Хаваж Гутаев останется под арестом ещё на три месяца. 16:37   Норильским предпринимателям напомнили, какую поддержку им может оказать город.
16:21   В Норильске перед судом предстанет бывший директор муниципального учреждения, обвиняемый в мошенничестве. 14:57   Парковка на автобусных остановках запрещена! Об этом автомобилистам напомнили представители администрации города и ГИБДД в ходе профилактического мероприятия.
14:32   Сегодня выпускники 11-х классов попробовали свои силы в пробном ЕГЭ по английскому языку. 13:19   Норильчан приглашают на фестиваль спортивных единоборств «Заполярный пояс».
13:18   28 февраля в Норильске пройдёт шестой форум социальных технологий «Город – это мы!». 12:35   В Талнахском филиале Музея Норильска открылась выставка масштабных копий бронетехники времён Второй мировой войны Александра Кудрина.
12:33   Перенос спектакля. «Легенды о солнце» норильчанам расскажут на полгода позже. 11:56   В спортивном комплексе «Кайеркан» прошла военно-спортивная эстафета «Солдат будущего».
11:23   Депутаты Государственной думы приняли проект закона о расширении программы материнского капитала. 11:08   В России начал работу портал для желающих стать приёмными родителями.
11:01   С 1 апреля на 6,1% вырастут социальные пенсии.

 19 февраля 2020 
17:47   Сотрудники ГИБДД проводят «Большое родительское собрание» в школах. 17:41   В Норильском колледже искусств состоится премьера спектакля «Мой бедный Марат».
17:33   Норильские родители сели за парты, чтобы написать пробный ЕГЭ по истории. 16:57   Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для младших школьников.
16:51   Депутат Заксобрания края Павел Семизоров встретился с руководством норильской детской больницы. 16:38   Управляющие компании могут вывозить весь выпадающий во дворах снег. Но для этого жители должны оплатить дополнительную работу.
16:20   Художники из Финляндии представят в Норильске проект-антиутопию. 15:43   В Норильске проходит городской конкурс школьных газет «ШАГ». Участвуют 18 учебных заведений.
15:26   Международная конференция «Арктика-2020» открылась в столице. 15:17   В красноярских ЗАГСах новорождённым теперь вручают свидетельства о рождении в торжественной обстановке.
15:11   Начался ремонт памятного знака на центральной площади в Кайеркане. 14:28   Комплексная безопасность. О работе НТЭК рассказали на международном форуме.
13:58   Два «пассажира» на Енисей. Красноярский край заказал услуги финансового лизинга для приобретения двух речных судов. 13:09   Предприимчивый норильчанин хотел продать тонну незаконно выловленной рыбы.
12:50   В Норильске прошёл традиционный турнир по карате, посвящённый памяти воина-афганца Олега Курмышева. 12:49   В ДТП на кайерканской трассе пострадали два человека.
12:01   В середине марта в Норильске снова расцветёт «Подснежник». 11:15   23 февраля кинокомплекс «Родина» организует два открытых показа, приуроченных к Дню защитника Отечества.

 18 февраля 2020 
19:34   На цементном заводе погиб 28-летний слесарь, его напарник в тяжёлом состоянии. 17:59   Все в сад? Работы по реконструкции будущего детсада на Московской, 18, в самом разгаре.
17:46   В Норильске выявили лучших рапиристов. 17:38   Ещё пяти выпускникам Норильского детского дома вручили ключи от отремонтированных квартир.
17:02   Местные депутаты обратятся к краевым коллегам с инициативой, касающейся опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан. 16:51   Во Дворце спорта «Арктика» прошёл городской турнир по дзюдо.
16:44   В Норильске будет создана дирекция по строительству. 16:43   Норильские парламентарии утвердили корректировку главного финансового документа города на текущий год.
16:08   В понедельник произошло семь ДТП, в трёх пострадали люди. 16:02   Глава Норильска Ринат Ахметчин подвёл итоги работы за прошлый год.
14:49   В Норильске проходит розыгрыш Кубка города по армрестлингу. 14:46   На припаркованный во дворе ул. Кирова, 29, автомобиль упала глыба льда.
14:05   Норильчанам предлагают бесплатную юридическую помощь. 13:54   Определился победитель Кубка Норильска по мини-футболу. В финале встретились «Океан» и «Норильский никель-М».
12:55   По итогам 2019 года награждены лучшие спортсмены и тренеры Норильска.




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