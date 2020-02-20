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20 февраля 2020, 13:18

28 февраля в Норильске пройдёт шестой форум социальных технологий «Город – это мы!».


Ключевая тема форума – «Люди. Идеи. Места» – синергия неравнодушных людей, полезных идей и наполненных смыслом общественных пространств.
В качестве хедлайнеров – главных мотиваторов – выступят международные и российские эксперты, которые вдохновят участников на плодотворную работу в своих городах. Это урбанист, эксперт по преобразованию парковых зон и городских улиц из канадского Торонто Гильермо Пеньялоса, основатель и генеральный директор RussiaDiscovery Вадим Мамонтов, член Союза архитекторов России, руководитель архитектурного бюро «Эволюция» Виктория Богинская.
Работа форума будет выстроена по трём направлениям. На первом, под названием «Люди», участники создадут портрет активиста: какими компетенциями и умениями он должен обладать, как находить и обучать таких специалистов, а также как формировать слаженные проектные команды. Во время второго блока – «Идеи» – гости форума обсудят, как разрабатывать идеи и воплощать их в жизнь, какие решения подойдут именно их региону, как городские события могут объединять места и людей. Третий трек – «Места» – будет посвящён важным для каждого горожанина местам: чего не хватает в городской среде, как можно перезагрузить те пространства, которые есть сейчас, кто мог бы это реализовать.
Завершится форум показом и обсуждением документального фильма «Неравнодушные» о корпоративных волонтёрах «Норникеля». Лента стала победителем Международного фестиваля CannesCorporateMedia& TV Awards и получила премию «Серебряный дельфин», а также была отмечена жюри на LosAngelesFilmAwards.
Для визуального оформления форума будут использованы работы местных фотографов, в которых отражена любовь к родным городам и северной природе.
Вход на форум свободный по предварительной регистрации. Более подробная информация опубликована в социальных сетях facebook.com/NNcharity/ и vk.com/norilsk_eto_my.
Добавим, форум социальных технологий является одним из мероприятий благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Проходит ежегодно в Норильске и Мурманской области (Мончегорске и Печенгском районе) при поддержке городских администраций. Как сообщается на официальном сайте компании, каждый год около 1,5 тыс. участников в каждом регионе вместе с приглашёнными экспертами обсуждают значимые для жизни городов события и практики, делятся опытом и эффективными социальными технологиями.

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11:23   Депутаты Государственной думы приняли проект закона о расширении программы материнского капитала. 11:08   В России начал работу портал для желающих стать приёмными родителями.
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 19 февраля 2020 
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17:33   Норильские родители сели за парты, чтобы написать пробный ЕГЭ по истории. 16:57   Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для младших школьников.
16:51   Депутат Заксобрания края Павел Семизоров встретился с руководством норильской детской больницы. 16:38   Управляющие компании могут вывозить весь выпадающий во дворах снег. Но для этого жители должны оплатить дополнительную работу.
16:20   Художники из Финляндии представят в Норильске проект-антиутопию. 15:43   В Норильске проходит городской конкурс школьных газет «ШАГ». Участвуют 18 учебных заведений.
15:26   Международная конференция «Арктика-2020» открылась в столице. 15:17   В красноярских ЗАГСах новорождённым теперь вручают свидетельства о рождении в торжественной обстановке.
15:11   Начался ремонт памятного знака на центральной площади в Кайеркане. 14:28   Комплексная безопасность. О работе НТЭК рассказали на международном форуме.
13:58   Два «пассажира» на Енисей. Красноярский край заказал услуги финансового лизинга для приобретения двух речных судов. 13:09   Предприимчивый норильчанин хотел продать тонну незаконно выловленной рыбы.
12:50   В Норильске прошёл традиционный турнир по карате, посвящённый памяти воина-афганца Олега Курмышева. 12:49   В ДТП на кайерканской трассе пострадали два человека.
12:01   В середине марта в Норильске снова расцветёт «Подснежник». 11:15   23 февраля кинокомплекс «Родина» организует два открытых показа, приуроченных к Дню защитника Отечества.

 18 февраля 2020 
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17:46   В Норильске выявили лучших рапиристов. 17:38   Ещё пяти выпускникам Норильского детского дома вручили ключи от отремонтированных квартир.
17:02   Местные депутаты обратятся к краевым коллегам с инициативой, касающейся опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан. 16:51   Во Дворце спорта «Арктика» прошёл городской турнир по дзюдо.
16:44   В Норильске будет создана дирекция по строительству. 16:43   Норильские парламентарии утвердили корректировку главного финансового документа города на текущий год.
16:08   В понедельник произошло семь ДТП, в трёх пострадали люди. 16:02   Глава Норильска Ринат Ахметчин подвёл итоги работы за прошлый год.
14:49   В Норильске проходит розыгрыш Кубка города по армрестлингу. 14:46   На припаркованный во дворе ул. Кирова, 29, автомобиль упала глыба льда.
14:05   Норильчанам предлагают бесплатную юридическую помощь. 13:54   Определился победитель Кубка Норильска по мини-футболу. В финале встретились «Океан» и «Норильский никель-М».
12:55   По итогам 2019 года награждены лучшие спортсмены и тренеры Норильска.




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