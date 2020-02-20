Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42620

20 февраля 2020, 13:19



Норильчан приглашают на фестиваль спортивных единоборств «Заполярный пояс».

Соревнования пройдут 23 февраля в спортивном комплексе «Талнах» (КОЦ) - ул. Таймырская, 15. Начало в 12.00. Вход свободный. В программу фестиваля вошли карате шотокан, армейский рукопашный бой, киокусинкай карате, косики карате и тхэквондо. Примечательно, что сильнейших будут выявлять среди спортсменов Большого Норильска, Дудинки, а также Красноярска и Новосибирска.

Просмотров:156 Соревнования пройдут 23 февраля в спортивном комплексе «Талнах» (КОЦ) - ул. Таймырская, 15. Начало в 12.00. Вход свободный.В программу фестиваля вошли карате шотокан, армейский рукопашный бой, киокусинкай карате, косики карате и тхэквондо. Примечательно, что сильнейших будут выявлять среди спортсменов Большого Норильска, Дудинки, а также Красноярска и Новосибирска.