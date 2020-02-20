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20 февраля 2020, 14:32



Сегодня выпускники 11-х классов попробовали свои силы в пробном ЕГЭ по английскому языку.

Эльвира Андреева, руководитель пункта проведения ЕГЭ, напомнила, что апробация проводится для проверки технических параметров: работы принтеров, на которых распечатываются бланки ЕГЭ, звука, что важно для аудирования (процесс восприятия иностранной устной речи на слух), и так далее. Для школьников такой пробный экзамен - это возможность увидеть процесс изнутри, ещё раз проверить свои знания, чтобы меньше стрессовать на основном экзамене. Пробный экзамен, как и основной, проходит в течение трёх часов: 30 минут аудирование, а остальное время отводится на тестовую часть. Школьникам традиционно напомнили о требованиях к сдаче ЕГЭ, а уже в экзаменационных аудиториях прошёл инструктаж о проведении испытания. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:137 Пробный экзамен проходил на базе школы № 1 в пяти аудиториях: в четырёх разместили по 15 человек, а в пятой - семь. В общей сложности на испытание пришли 67 учеников из различных норильских школ, и это только часть 11-классников, которые будут сдавать иностранный в основной период. Всего на сдачу ЕГЭ по английскому языку настроены 118 выпускников 11-х классов.Эльвира Андреева, руководитель пункта проведения ЕГЭ, напомнила, что апробация проводится для проверки технических параметров: работы принтеров, на которых распечатываются бланки ЕГЭ, звука, что важно для аудирования (процесс восприятия иностранной устной речи на слух), и так далее. Для школьников такой пробный экзамен - это возможность увидеть процесс изнутри, ещё раз проверить свои знания, чтобы меньше стрессовать на основном экзамене.Пробный экзамен, как и основной, проходит в течение трёх часов: 30 минут аудирование, а остальное время отводится на тестовую часть. Школьникам традиционно напомнили о требованиях к сдаче ЕГЭ, а уже в экзаменационных аудиториях прошёл инструктаж о проведении испытания.Фото Владимира Макушкина