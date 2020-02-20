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20 февраля 2020, 14:57



Парковка на автобусных остановках запрещена! Об этом автомобилистам напомнили представители администрации города и ГИБДД в ходе профилактического мероприятия.

- В последнее время норильские автомобилисты всё чаще нарушают правила дорожного движения, оставляя свои машины на длительное время на автобусных остановках и вблизи пешеходных переходов, – говорит Олег Старостин, исполняющий обязанности начальника отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства. – Между тем правила дорожного движения запрещают водителям ставить свои машины на остановках общественного транспорта, поскольку они мешают подъезду к остановочному пункту как муниципальным, так и коммерческим автобусам. Это создаёт неудобства для пассажиров, а в некоторых случаях может привести и к травмам. Также нередки случаи, когда автомобили паркуются близко к пешеходным переходам, а порой и на них. ПДД запрещает остановку на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними. Профилактическое мероприятие позволяет выявить наиболее проблемные точки в городе, а в будущем принять меры по разрешению ситуации на этих участках. Фото Виктора Пихтаря

Просмотров:145 Инициатором проведения профилактического мероприятия выступает городская комиссия по безопасности дорожного движения, в состав которой входят представители ГИБДД, администрации, дорожных служб и так далее. Поводом для выхода на улицы города стало нарушение автомобилистами требований раздела 12 «Остановка и стоянка» правил дорожного движения.- В последнее время норильские автомобилисты всё чаще нарушают правила дорожного движения, оставляя свои машины на длительное время на автобусных остановках и вблизи пешеходных переходов, – говорит Олег Старостин, исполняющий обязанности начальника отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства. – Между тем правила дорожного движения запрещают водителям ставить свои машины на остановках общественного транспорта, поскольку они мешают подъезду к остановочному пункту как муниципальным, так и коммерческим автобусам. Это создаёт неудобства для пассажиров, а в некоторых случаях может привести и к травмам.Также нередки случаи, когда автомобили паркуются близко к пешеходным переходам, а порой и на них. ПДД запрещает остановку на пешеходных переходах и ближе пяти метров перед ними. Профилактическое мероприятие позволяет выявить наиболее проблемные точки в городе, а в будущем принять меры по разрешению ситуации на этих участках.Фото Виктора Пихтаря