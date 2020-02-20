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20 февраля 2020, 16:21



В Норильске перед судом предстанет бывший директор муниципального учреждения, обвиняемый в мошенничестве.

29-летний норильчанин, являясь директором одного из муниципальных учреждений, оформил собственноручно фиктивный договор со своим отцом – индивидуальным предпринимателем без его ведома о поставке подарочных сертификатов. «На основании предоставленных подложных документов денежные средства были перечислены на расчётный счёт родственника, к которому злоумышленник имел доступ. Полученными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению, общий ущерб составил 427 тысяч рублей», - сообщили в полиции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в Норильский городской суд.

Просмотров:235 Следователи Отдела МВД России по Норильску направили в городской суд уголовное дело по факту хищения путём обмана 427 тысяч рублей.29-летний норильчанин, являясь директором одного из муниципальных учреждений, оформил собственноручно фиктивный договор со своим отцом – индивидуальным предпринимателем без его ведома о поставке подарочных сертификатов. «На основании предоставленных подложных документов денежные средства были перечислены на расчётный счёт родственника, к которому злоумышленник имел доступ. Полученными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению, общий ущерб составил 427 тысяч рублей», - сообщили в полиции.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело направлено в Норильский городской суд.