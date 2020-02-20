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20 февраля 2020, 16:37



Норильским предпринимателям напомнили, какую поддержку им может оказать город.

Более подробную информацию о видах поддержки и помощь при оформлении документов на субсидию можно получить в отделе экономики УПРиУ по адресу: Норильск, ул. Кирова, 21, кабинет 507. Телефон для справок 43-71-90 (добавочные: 2215, 2209, 2213, 2217). Фото из архива "Заполярной правды"

Просмотров:115 Как отметили в управлении потребительского рынка администрации Норильска, сегодня действует муниципальная программа «Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства», которая предполагает финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства по ряду направлений, в том числе возмещение авансового платежа, по договору лизинга; по приобретению основных средств, в связи с началом коммерческой деятельности; по оплате работ, связанных с обязательной или добровольной сертификацией товаров собственного производства; и т. д.Более подробную информацию о видах поддержки и помощь при оформлении документов на субсидию можно получить в отделе экономики УПРиУ по адресу: Норильск, ул. Кирова, 21, кабинет 507. Телефон для справок 43-71-90 (добавочные: 2215, 2209, 2213, 2217).Фото из архива "Заполярной правды"