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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:34 До премьеры «Телёнка золотого» в Заполярном драматическом остаётся две недели. Как продвигается работа над постановкой, «Заполярной Правде» рассказал режиссёр спектакля Яков Ломкин.
17:23 Норильчане выбрали территорию, которую благоустроят следующим летом в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
17:18 В Норильске определили финалистов традиционной военно-патриотической эстафеты «Будущий воин».
17:02 Размещение информации о сложных метеоусловиях обновляется в единой дежурно-диспетчерской службе незамедлительно.
16:41 Бывший и. о. прокурора Норильска Хаваж Гутаев останется под арестом ещё на три месяца.
16:37 Норильским предпринимателям напомнили, какую поддержку им может оказать город.
16:21 В Норильске перед судом предстанет бывший директор муниципального учреждения, обвиняемый в мошенничестве.
14:57 Парковка на автобусных остановках запрещена! Об этом автомобилистам напомнили представители администрации города и ГИБДД в ходе профилактического мероприятия.
14:32 Сегодня выпускники 11-х классов попробовали свои силы в пробном ЕГЭ по английскому языку.
13:19 Норильчан приглашают на фестиваль спортивных единоборств «Заполярный пояс».
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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