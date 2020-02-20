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20 февраля 2020, 16:41



Бывший и. о. прокурора Норильска Хаваж Гутаев останется под арестом ещё на три месяца.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба краевого суда. «Железнодорожный районный суд Красноярска продлил арест и. о. прокурора Норильска Хаважу Бауди Гутаеву и его брату Докки Гутаеву до 23 мая 2020 года включительно», - говорится в официальном сообщении. Гутаевы, арестованные 24 декабря 2019 года, подозреваются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Фото Владимира Макушкина

Просмотров:143 Об этом сегодня сообщила пресс-служба краевого суда.«Железнодорожный районный суд Красноярска продлил арест и. о. прокурора Норильска Хаважу Бауди Гутаеву и его брату Докки Гутаеву до 23 мая 2020 года включительно», - говорится в официальном сообщении.Гутаевы, арестованные 24 декабря 2019 года, подозреваются в получении взятки в особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ).Фото Владимира Макушкина