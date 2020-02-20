Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42626

20 февраля 2020, 17:02



Размещение информации о сложных метеоусловиях обновляется в единой дежурно-диспетчерской службе незамедлительно.

Об этом СМИ сообщил оперативный дежурный ГО и ЧС г. Норильска Игорь Вакуленко. По его словам, норильчанам особенно важно получать своевременную информацию о погоде. Узнать оперативные данные о штормовом предупреждении, о возможности не посещать занятия учащимся, о частичном или полном закрытии дороги Норильск-Кайеркан-Алыкель, о формировании автоколонн 31-го и 33-го маршрутов, выделении дополнительных автобусов для доставки авиапассажиров в аэропорт, текущем прогнозе погоды можно по телефону городской справки 007. Помимо этого, можно обратиться на сайт администрации города Норильска или справку автомат 400-700. Также на справке-автомат размещается информация об изменении маршрутов внутригородского транспорта. Размещение производится ежедневно, согласно существующему временному нормативу немедленно после получения информации. Фото Ирины Яринской

Просмотров:114 Об этом СМИ сообщил оперативный дежурный ГО и ЧС г. Норильска Игорь Вакуленко. По его словам, норильчанам особенно важно получать своевременную информацию о погоде. Узнать оперативные данные о штормовом предупреждении, о возможности не посещать занятия учащимся, о частичном или полном закрытии дороги Норильск-Кайеркан-Алыкель, о формировании автоколонн 31-го и 33-го маршрутов, выделении дополнительных автобусов для доставки авиапассажиров в аэропорт, текущем прогнозе погоды можно по телефону городской справки 007. Помимо этого, можно обратиться на сайт администрации города Норильска или справку автомат 400-700. Также на справке-автомат размещается информация об изменении маршрутов внутригородского транспорта. Размещение производится ежедневно, согласно существующему временному нормативу немедленно после получения информации.Фото Ирины Яринской