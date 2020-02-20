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20 февраля 2020, 17:18



В Норильске определили финалистов традиционной военно-патриотической эстафеты «Будущий воин».

В полуфинале, который прошёл во Дворце спорта «Арктика», приняли участие шесть команд Центрального района - общеобразовательные школы, ссузы и вузы. Сильнейших выявляли в шести дисциплинах: скоростная, комбинированная, круговая и пожарная эстафеты, подтягивания и переноска условного раненого в противогазах. Победу отпраздновали студенты НГИИ, второе место досталось Норильскому техникуму промышленных технологий и сервиса, третье – ПТК НГИИ. Призёры, а также школа № 1, занявшая четвёртое место, получили право выступить в финале, который состоится 7 мая в ДС «Арктика» и будет посвящён победе в Великой Отечественной войне. Отметим, что ранее эстафета, но под названием «Солдат будущего», прошла в Кайеркане и тоже стала отборочной к решающим стартам «Будущего воина». Там победу отпраздновала школа № 37. Шестой, заключительный, участник майского финала будет определён позже в Талнахе. Фото из архива "Заполярной Правды"

Просмотров:126 В полуфинале, который прошёл во Дворце спорта «Арктика», приняли участие шесть команд Центрального района - общеобразовательные школы, ссузы и вузы. Сильнейших выявляли в шести дисциплинах: скоростная, комбинированная, круговая и пожарная эстафеты, подтягивания и переноска условного раненого в противогазах.Победу отпраздновали студенты НГИИ, второе место досталось Норильскому техникуму промышленных технологий и сервиса, третье – ПТК НГИИ. Призёры, а также школа № 1, занявшая четвёртое место, получили право выступить в финале, который состоится 7 мая в ДС «Арктика» и будет посвящён победе в Великой Отечественной войне.Отметим, что ранее эстафета, но под названием «Солдат будущего», прошла в Кайеркане и тоже стала отборочной к решающим стартам «Будущего воина». Там победу отпраздновала школа № 37.Шестой, заключительный, участник майского финала будет определён позже в Талнахе.Фото из архива "Заполярной Правды"