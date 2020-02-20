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20 февраля 2020, 17:23



Норильчане выбрали территорию, которую благоустроят следующим летом в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Анвар Низамутдинов, заместитель директора УЖКХ по оперативному контролю и благоустройству, отметил, что горожане хорошо откликнулись на голосование, лучше, чем год назад. В этот раз респондентами стали больше 12% взрослого населения города (старше 14 лет). Причём люди не только заполняли бюллетени по основным пунктам, но и предлагали свои варианты территорий, которые ещё не мешало бы благоустроить. Он пояснил, что эти мнения в том числе формируют повестку будущей работы в рамках проекта, который продолжится до 2024 года. Новинка этого года – впервые можно было проголосовать удалённо, через сайт http://24благоустройство.рф, правда, лишь в случае, если вы являетесь зарегистрированным пользователем портала госуслуг. По итогам голосования первое место заняла территория в Центральном районе, второе и третье места - соответственно Талнах и Кайеркан. Чиновник пояснил, что территория, набравшая больше всего голосов, будет обустроена первой, остальные две – если останутся средства, выделенные на проект. Есть надежда, что выделенных на этот год денег хватит на все три участка. В районе дома № 48 на улице Талнахской проектом планируется демонтаж существующей спортплощадки, озеленение территории, установка нового детского игрового и спортивного оборудования, беговые дорожки, металлическое ограждение, скамейки и урны, поребрики. Если денег действительно хватит, по плану на территории в Кайеркане (в районе домов № 12-14-16 на ул. Первомайской) обустроят травмобезопасное покрытие, футбольную и баскетбольную площадки, установят детское игровое оборудование и спортинвентарь для занятия воркаутом, для сдачи норм ГТО, беговую дорожку. Здесь также появятся лавочки и урны. В Талнахе в районе многоквартирных домов № 22-28 на ул. Енисейской демонтируют мусоросборник, спланируют территорию, обустроят газон и монолитные железобетонные поребрики со встроенными скамейками, заасфальтируют пешеходные дорожки. Здесь также планируется установить лавочки, урны и арт-объекты. Фото Владимира Макушкина из архива "Заполярной Правды"

Просмотров:113 Норильск участвует в проекте с первого года, 2017-го. За это время благоустроен ряд территорий. В этом году на выбор горожан представили три общественные территории по адресам: ул. Талнахская, 48, ул. Первомайская, 12-14-16, и ул. Енисейская, 22-28.Анвар Низамутдинов, заместитель директора УЖКХ по оперативному контролю и благоустройству, отметил, что горожане хорошо откликнулись на голосование, лучше, чем год назад. В этот раз респондентами стали больше 12% взрослого населения города (старше 14 лет). Причём люди не только заполняли бюллетени по основным пунктам, но и предлагали свои варианты территорий, которые ещё не мешало бы благоустроить. Он пояснил, что эти мнения в том числе формируют повестку будущей работы в рамках проекта, который продолжится до 2024 года. Новинка этого года – впервые можно было проголосовать удалённо, через сайт http://24благоустройство.рф, правда, лишь в случае, если вы являетесь зарегистрированным пользователем портала госуслуг.По итогам голосования первое место заняла территория в Центральном районе, второе и третье места - соответственно Талнах и Кайеркан. Чиновник пояснил, что территория, набравшая больше всего голосов, будет обустроена первой, остальные две – если останутся средства, выделенные на проект. Есть надежда, что выделенных на этот год денег хватит на все три участка.В районе дома № 48 на улице Талнахской проектом планируется демонтаж существующей спортплощадки, озеленение территории, установка нового детского игрового и спортивного оборудования, беговые дорожки, металлическое ограждение, скамейки и урны, поребрики.Если денег действительно хватит, по плану на территории в Кайеркане (в районе домов № 12-14-16 на ул. Первомайской) обустроят травмобезопасное покрытие, футбольную и баскетбольную площадки, установят детское игровое оборудование и спортинвентарь для занятия воркаутом, для сдачи норм ГТО, беговую дорожку. Здесь также появятся лавочки и урны.В Талнахе в районе многоквартирных домов № 22-28 на ул. Енисейской демонтируют мусоросборник, спланируют территорию, обустроят газон и монолитные железобетонные поребрики со встроенными скамейками, заасфальтируют пешеходные дорожки. Здесь также планируется установить лавочки, урны и арт-объекты.Фото Владимира Макушкина из архива "Заполярной Правды"