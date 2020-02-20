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20 февраля 2020, 17:34



До премьеры «Телёнка золотого» в Заполярном драматическом остаётся две недели. Как продвигается работа над постановкой, «Заполярной Правде» рассказал режиссёр спектакля Яков Ломкин.

В Норильск он приехал впервые по приглашению бывшей однокурсницы, главрежа Норильского драмтеатра Анны Бабановой. Команда, которую Ломкин собрал для работы над постановкой, тоже для нашего театра нова, однако сам режиссёр прошёл с этими людьми уже и огонь, и воду. Рассказывая о художественном замысле постановки, Ломкин не раскрывает все карты, но поясняет: здесь будет два Остапа - зрелый, опытный, которого сыграет Сергей Ребрий, и совсем юный, у которого вся жизнь впереди, - в него воплощается Александр Герасимчев. - Мы и название спектакля поменяли, потому что это не совсем привычный нашему представлению «Золотой телёнок», а наоборот - «Телёнок золотой. Бендериада», - отмечает режиссёр. С особым теплом режиссёр отзывается о норильской труппе, с которой вначале познакомился дистанционно: артистов на спектакль он отбирал по рекомендациям Анны Бабановой и по собственным ощущениям от просмотра гастрольных спектаклей Заполярного драматического в Москве. - Я практически ничего не менял в распределении ролей, когда по приезде в Норильск начал работать над постановкой, - делится Яков Ломкин. Подробное интервью режиссёра «Заполярке» читайте в следующем выпуске газеты. Фото Ирины Яринской

Просмотров:84 В Норильск он приехал впервые по приглашению бывшей однокурсницы, главрежа Норильского драмтеатра Анны Бабановой. Команда, которую Ломкин собрал для работы над постановкой, тоже для нашего театра нова, однако сам режиссёр прошёл с этими людьми уже и огонь, и воду.Рассказывая о художественном замысле постановки, Ломкин не раскрывает все карты, но поясняет: здесь будет два Остапа - зрелый, опытный, которого сыграет Сергей Ребрий, и совсем юный, у которого вся жизнь впереди, - в него воплощается Александр Герасимчев.- Мы и название спектакля поменяли, потому что это не совсем привычный нашему представлению «Золотой телёнок», а наоборот - «Телёнок золотой. Бендериада», - отмечает режиссёр.С особым теплом режиссёр отзывается о норильской труппе, с которой вначале познакомился дистанционно: артистов на спектакль он отбирал по рекомендациям Анны Бабановой и по собственным ощущениям от просмотра гастрольных спектаклей Заполярного драматического в Москве.- Я практически ничего не менял в распределении ролей, когда по приезде в Норильск начал работать над постановкой, - делится Яков Ломкин.Подробное интервью режиссёра «Заполярке» читайте в следующем выпуске газеты.Фото Ирины Яринской