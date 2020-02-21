Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42630

21 февраля 2020, 11:05



Весенние гастроли. К нам едет Красноярский театр кукол.

В конце марта труппа театра побывает в Игарке, Туруханске и Светлогорске. А с 14 по 19 апреля пройдут гастроли в Норильске, Дудинке, Талнахе и Кайеркане. Театр впервые везёт в эти районы спектакли не только для детей, но и для взрослой аудитории. Кроме постановок «Щелкунчик», «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду», интерактивной выставки и мастер-классов зрители познакомятся с премьерами «Я – кулак. Я – Анна» и «Деликатесы». Спектакль по пьесе современного драматурга Марты Райцес «Я – кулак. Я – Анна» появился в репертуаре театра в октябре 2019 года, но уже стал одним из самых любимых не только у подростков, но и у взрослых. История взросления, поиска себя и общего языка с окружающим миром, сверстниками и родителями обостряется тем, что главная героиня с детства не слышит. «Деликатесы» в постановке главного режиссёра театра Евгения Ибрагимова – это сценический коктейль, в котором в идеальных пропорциях смешаны современная хореография, куклы и маски, необычные костюмы, пронзительная музыка. На языке театра кукол артисты расскажут о любви, войне, измене, разлуке, счастье, страсти, пафосе, нелепости, пошлости, смерти. Основные выступления пройдут в Норильском Заполярном театре драмы, Городском центре культуры и Дворце культуры при поддержке Заполярного филиала «Норникеля». Купить билеты онлайн можно на официальном сайте театра www.puppet24.com.

Просмотров:99 В марте и апреле Красноярский театр кукол привезёт свои лучшие постановки в районы Крайнего Севера. Гастроли пройдут при поддержке правительства Красноярского края и по инициативе председателя комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного собрания Красноярского края Людмилы Магомедовой.В конце марта труппа театра побывает в Игарке, Туруханске и Светлогорске. А с 14 по 19 апреля пройдут гастроли в Норильске, Дудинке, Талнахе и Кайеркане. Театр впервые везёт в эти районы спектакли не только для детей, но и для взрослой аудитории. Кроме постановок «Щелкунчик», «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду», интерактивной выставки и мастер-классов зрители познакомятся с премьерами «Я – кулак. Я – Анна» и «Деликатесы».Спектакль по пьесе современного драматурга Марты Райцес «Я – кулак. Я – Анна» появился в репертуаре театра в октябре 2019 года, но уже стал одним из самых любимых не только у подростков, но и у взрослых. История взросления, поиска себя и общего языка с окружающим миром, сверстниками и родителями обостряется тем, что главная героиня с детства не слышит.«Деликатесы» в постановке главного режиссёра театра Евгения Ибрагимова – это сценический коктейль, в котором в идеальных пропорциях смешаны современная хореография, куклы и маски, необычные костюмы, пронзительная музыка. На языке театра кукол артисты расскажут о любви, войне, измене, разлуке, счастье, страсти, пафосе, нелепости, пошлости, смерти.Основные выступления пройдут в Норильском Заполярном театре драмы, Городском центре культуры и Дворце культуры при поддержке Заполярного филиала «Норникеля».Купить билеты онлайн можно на официальном сайте театра www.puppet24.com.