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21 февраля 2020, 12:18



В скором времени в Снежногорске начнёт функционировать мусоросжигательный завод.

В посёлке есть школа, детский сад, библиотека, музей, больница, гостиница, площадка с тренажёрами, парк отдыха с игровой зоной, мини-стадион, крытый плавательный бассейн. Ринат Ахметчин и Александр Пестряков осмотрели недавно отремонтированный спортивный зал в административно-общественном центре и остались довольны результатом. В будущем планируются ремонты домов и помещений административных зданий. Также глава пообещал, что в скором времени в посёлке начнёт функционировать мусоросжигательный завод: - На юбилее Снежногорска прошлым летом мы поставили перед собой сложную и масштабную задачу: приобрести, доставить и установить в посёлке мусоросжигательный завод. И мы выполнили обещание в кратчайшие сроки. Уже было проведено испытание оборудования, и сейчас подписываются документы на установление тарифов. Так что до запуска завода осталось совсем немного. Фото Ирины Яринской

Просмотров:70 Власти Норильска и руководство «Норникеля» пытаются делать всё для того, чтобы снежногорцы не ощущали отдалённость от Норильска, подчеркнул Ринат Ахметчин во время визита в Снежногорск.В посёлке есть школа, детский сад, библиотека, музей, больница, гостиница, площадка с тренажёрами, парк отдыха с игровой зоной, мини-стадион, крытый плавательный бассейн. Ринат Ахметчин и Александр Пестряков осмотрели недавно отремонтированный спортивный зал в административно-общественном центре и остались довольны результатом. В будущем планируются ремонты домов и помещений административных зданий.Также глава пообещал, что в скором времени в посёлке начнёт функционировать мусоросжигательный завод:- На юбилее Снежногорска прошлым летом мы поставили перед собой сложную и масштабную задачу: приобрести, доставить и установить в посёлке мусоросжигательный завод. И мы выполнили обещание в кратчайшие сроки. Уже было проведено испытание оборудования, и сейчас подписываются документы на установление тарифов. Так что до запуска завода осталось совсем немного.Фото Ирины Яринской