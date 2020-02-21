Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42632

21 февраля 2020, 12:26



«Заполярная Правда» проведёт прямую линию со специалистами УЖКХ.

28 февраля с 15.00 до 16.00 гостями прямой линии станут представители управления жилищно-коммунального хозяйства. Они поделятся планами по благоустройству детских площадок и формированию городской среды. Свои вопросы можно оставлять по телефонам: 34-35-96, 34-30-73; задать их лично во время прямой линии - по номеру 34-34-80.

Просмотров:57 28 февраля с 15.00 до 16.00 гостями прямой линии станут представители управления жилищно-коммунального хозяйства. Они поделятся планами по благоустройству детских площадок и формированию городской среды.Свои вопросы можно оставлять по телефонам: 34-35-96, 34-30-73; задать их лично во время прямой линии - по номеру 34-34-80.