Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42633

21 февраля 2020, 13:01



Норильчан приглашают на выставку страйкбольного снаряжения и обмундирования.

Организаторы – местная молодёжная военно-патриотическая общественная организация «Союз» при поддержке страйкбольных команд Большого Норильска. Будет представлено более 20 видов страйкбольного вооружения, в том числе автоматы, пистолеты, пулемёты, снайперские винтовки. Кроме того, любой желающий сможет познакомиться с особенностями увлекательной командной военно-тактической игры страйкбол. Как отмечают организаторы выставки, представленное вооружение - копии реального боевого образца, а экипировка, как правило, оригинальная, используемая существующими спецподразделениями.

Просмотров:144 Выставка, получившая название «Позывной 23», пройдёт на стадионе «Заполярник» завтра, 22 февраля, с 12 до 16 часов. Вход свободный.Организаторы – местная молодёжная военно-патриотическая общественная организация «Союз» при поддержке страйкбольных команд Большого Норильска. Будет представлено более 20 видов страйкбольного вооружения, в том числе автоматы, пистолеты, пулемёты, снайперские винтовки. Кроме того, любой желающий сможет познакомиться с особенностями увлекательной командной военно-тактической игры страйкбол.Как отмечают организаторы выставки, представленное вооружение - копии реального боевого образца, а экипировка, как правило, оригинальная, используемая существующими спецподразделениями.