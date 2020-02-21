Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42634

21 февраля 2020, 13:02



В норильском МФЦ начали оформлять загранпаспорта нового образца.

Ранее загранпаспорта с электронными носителями выдавали непосредственно в отделениях МВД России. Теперь посетители имеют возможность лично написать заявление на получение международного документа, сделать биометрическое фото и пройти дактилоскопию - снять отпечатки пальцев в многофункциональном центре. Специально для оказания данного вида услуг предназначен программно-технический комплекс для регистрации биометрических параметров. С его помощью заявителя фотографируют и снимают отпечатки указательных пальцев. Эта информация хранится в чипе владельца паспорта и является одной из степеней защиты документа. Автоматика позволит существенно оптимизировать процедуру сдачи биометрических данных и сократить время предоставление услуги до 3 минут. Сбор, хранение и передача персональных данных граждан будет происходить в автоматическом режиме, без отправки бумажного экземпляра в МВД России. Загранпаспорт нового образца теперь можно получить в трёх многофункциональных центрах Красноярского края - в городах с населением свыше 100 тысяч человек, сообщили в министерстве экономики и регионального развития.

Просмотров:174 Услуга предусматривает оформление документа, содержащего биометрические данные.Ранее загранпаспорта с электронными носителями выдавали непосредственно в отделениях МВД России. Теперь посетители имеют возможность лично написать заявление на получение международного документа, сделать биометрическое фото и пройти дактилоскопию - снять отпечатки пальцев в многофункциональном центре.Специально для оказания данного вида услуг предназначен программно-технический комплекс для регистрации биометрических параметров. С его помощью заявителя фотографируют и снимают отпечатки указательных пальцев. Эта информация хранится в чипе владельца паспорта и является одной из степеней защиты документа. Автоматика позволит существенно оптимизировать процедуру сдачи биометрических данных и сократить время предоставление услуги до 3 минут. Сбор, хранение и передача персональных данных граждан будет происходить в автоматическом режиме, без отправки бумажного экземпляра в МВД России.Загранпаспорт нового образца теперь можно получить в трёх многофункциональных центрах Красноярского края - в городах с населением свыше 100 тысяч человек, сообщили в министерстве экономики и регионального развития.