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21 февраля 2020, 13:02



Не уступил дорогу пешеходу - заплати штраф.

В одной из соцсетей появилась видеозапись, на которой запечатлено, как внедорожник марки «Тойота Ленд Крузер Прадо» грубо нарушил правила проезда пешеходного перехода, несмотря на то что другие автомобили остановились и пропускали пешеходов. Только из-за того, что пешеход, который первым начал переходить проезжую часть, вовремя остановился, а следом остановились и другие горожане, удалось избежать трагедии. Инспекторы ГИБДД установили регистрационный знак автомобиля, а также личность 33-летнего водителя, в отношении которого был составлен административный материал по ст. 12.18 «Невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении». Штраф за это правонарушение - 1500 рублей. Нарушитель пояснил, что он отвлекся от управления автомобилем и вовремя не заметил, что впереди остановились автомобили, чтобы пропустить пешеходов. Полицейские, в свою очередь, напоминают, что подобные случаи игнорирования правил дорожного движения могут повлечь за собой серьёзные последствия.

Просмотров:166 Норильские госавтоинспекторы привлекли к административной ответственности водителя, который не уступил дорогу пешеходу.В одной из соцсетей появилась видеозапись, на которой запечатлено, как внедорожник марки «Тойота Ленд Крузер Прадо» грубо нарушил правила проезда пешеходного перехода, несмотря на то что другие автомобили остановились и пропускали пешеходов.Только из-за того, что пешеход, который первым начал переходить проезжую часть, вовремя остановился, а следом остановились и другие горожане, удалось избежать трагедии.Инспекторы ГИБДД установили регистрационный знак автомобиля, а также личность 33-летнего водителя, в отношении которого был составлен административный материал по ст. 12.18 «Невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении». Штраф за это правонарушение - 1500 рублей.Нарушитель пояснил, что он отвлекся от управления автомобилем и вовремя не заметил, что впереди остановились автомобили, чтобы пропустить пешеходов. Полицейские, в свою очередь, напоминают, что подобные случаи игнорирования правил дорожного движения могут повлечь за собой серьёзные последствия.