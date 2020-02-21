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21 февраля 2020, 13:49

«Норильскгазпром» получил бессрочную лицензию на обращение с отходами.


Оформление документа было обусловлено требованиями федеральных законов: «О лицензировании отдельных видов деятельности» и «Об отходах производства и потребления».
Наличие лицензии у «Норильскгазпрома» означает соответствие всем требованиям природоохранного законодательства в части оборудования, площадки, транспортных средств, мест для сбора и размещения отходов; наличие соответствующих специалистов. Лицензия даёт право осуществлять транспортировку отходов I–IV классов опасности на всей территории России; обезвреживание отходов IV класса опасности на территориях Мессояхского газового месторождения, Южно-Соленинского и Северо-Соленинского газоконденсатных месторождений; размещение отходов IV класса опасности на полигоне захоронения твёрдых бытовых отходов Пеляткинского газоконденсатного месторождения.
Для получения лицензии был выполнен большой объём работ. Инициированы мероприятия по использованию комплексов для термического уничтожения и переработки отходов (инсинераторов). В 2018 году приобретены инсинераторы перемещаемого типа в контейнерном исполнении марки ИН-50.02КМ производства для Мессояхского газового месторождения, Северо-Соленинского и Южно-Соленинского газоконденсатных месторождений. В начале 2019 года в период действия автозимника комплексы были доставлены на месторождения, летом — проведены шеф-монтажные, пусконаладочные работы с участием представителей завода-изготовителя.
Была также проведена инвентаризация и разработаны паспорта опасных отходов; согласованы классы опасности отходов в соответствии с санитарными правилами в управлениях Роспотребнадзора по Красноярскому краю и Ямало-Ненецкому автономному округу. Разработаны проекты развития компании «Норильскгазпром» по обращению с отходами; проведена актуализация сведений о полигоне захоронения твёрдых бытовых отходов Пеляткинского газоконденсатного месторождения в государственном реестре объектов размещения отходов. Получены санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам и нормативам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества — наиболее трудоёмкий процесс при подготовке пакета для лицензирования.
Фото Дениса Кожевникова
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