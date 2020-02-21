Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42637

21 февраля 2020, 14:10



Автопарк аэропорта «Норильск» пополнился новой спецтехникой, которая позволяет поддерживать и лётное поле, и самолёты в постоянной боевой готовности.

Рассказывая об особенностях машин, главный инженер отмечает, что компактная подметально-продувочная машина фирмы SCHMIDT CJS предназначена для скоростной уборки снега на искусственных покрытиях аэропорта.Может работать при температуре от +35 до -40 градусов при влажности воздуха до 90%, снегопадах, затяжных дождях и скорости ветра до 25 м/с. «У снегоуборочной машины скорость очистки снега позволяет значительно быстрее и качественнее готовить полосу к вылету самолётов», - добавил Дмитрий Коробков. Для запуска двигателей самолётов в некоторых случаях применяют наземный воздушный запуск. В качестве источника сжатого воздуха используется установка воздушного запуска, которая раскручивает газотурбинные двигатели самолётов. Одна такая машина, УВЗ АИСТ-6, теперь тоже работает в аэропорту. Тягач аэродромный CHАLLENGER 280 производства фирмы TREPEL пришёл на смену своему предшественнику, отработавшему на боевом посту более 15 лет. Эта машина необходима, чтобы транспортировать воздушное судно с низкорасположенными двигателями с рулёжных дорожек на места стоянок или к телескопическим трапам. Не так давно доставлены в Норильск автогрейдер, предназначенный для содержания в надлежащем состоянии подъездных путей, мест стоянок, перрона, и вахтовый автобус модели МАКАР 57822B на базе КамАЗа-43118 для перевозки сменного персонала аэропорта. Техника уже проверена Севером - аналогичные машины раньше закупались компанией в рамках обновления оборудования воздушных ворот Норильска - и зарекомендовали себя с лучшей стороны в работе при любых погодных условиях. Фото Ирины Яринской

Просмотров:183 Всего в аэропорту «Норильск» работает порядка 150 единиц спецтехники, выполняющей различные задачи: от предрейсовой подготовки лайнеров до очистки полосы от снега и наледи. Обновление происходит планомерно в рамках инвестиционной программы «Норникеля», сообщил журналистам главный инженер аэропорта Дмитрий Коробков. В этот раз автопарк пополнился тремя единицами техники: компактной подметально-продувочной машиной, установкой воздушного запуска самолётов и аэродромным тягачом.Рассказывая об особенностях машин, главный инженер отмечает, что компактная подметально-продувочная машина фирмы SCHMIDT CJS предназначена для скоростной уборки снега на искусственных покрытиях аэропорта.Может работать при температуре от +35 до -40 градусов при влажности воздуха до 90%, снегопадах, затяжных дождях и скорости ветра до 25 м/с.«У снегоуборочной машины скорость очистки снега позволяет значительно быстрее и качественнее готовить полосу к вылету самолётов», - добавил Дмитрий Коробков.Для запуска двигателей самолётов в некоторых случаях применяют наземный воздушный запуск. В качестве источника сжатого воздуха используется установка воздушного запуска, которая раскручивает газотурбинные двигатели самолётов. Одна такая машина, УВЗ АИСТ-6, теперь тоже работает в аэропорту.Тягач аэродромный CHАLLENGER 280 производства фирмы TREPEL пришёл на смену своему предшественнику, отработавшему на боевом посту более 15 лет. Эта машина необходима, чтобы транспортировать воздушное судно с низкорасположенными двигателями с рулёжных дорожек на места стоянок или к телескопическим трапам.Не так давно доставлены в Норильск автогрейдер, предназначенный для содержания в надлежащем состоянии подъездных путей, мест стоянок, перрона, и вахтовый автобус модели МАКАР 57822B на базе КамАЗа-43118 для перевозки сменного персонала аэропорта.Техника уже проверена Севером - аналогичные машины раньше закупались компанией в рамках обновления оборудования воздушных ворот Норильска - и зарекомендовали себя с лучшей стороны в работе при любых погодных условиях.Фото Ирины Яринской