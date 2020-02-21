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21 февраля 2020, 14:31

Два года лишения свободы с испытательным сроком получил 54-летний норильчанин за угон автомобиля.


Ещё в октябре 2019 года мужчина угнал стоящий на Ленинском проспекте у торгового центра автомобиль. В салоне никого не было, а двигатель работал, чем и воспользовался злоумышленник. Учитывая, что угонщик к тому же был пьян, то проехав какое-то расстояние, он попал в аварию.
Когда угонщика задержали полицейские, он рассказал, что шёл из своего гаража и очень замёрз. Около торгового центра он увидел заведённую машину и хотел попросить водителя подвезти его до дома, но вместо этого сам сел за руль.
За «неправомерное завладение машиной без цели хищения» ему грозило до пяти лет лишения свободы. Суд приговорил норильчанина к двум годам условно, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.
Фото Виктора Пихтаря
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 19 февраля 2020 
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