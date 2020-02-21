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21 февраля 2020, 15:09



Концерт Сибирского мужского хора собрал полный зал Городского центра культуры.

В рамках социально-культурного проекта «Енисейский экспресс» жители нашего города могли приобщиться к истории края в годы Великой Отечественной войны на представленных в ГЦК выставках. В этот же день в Норильске работал кинолекторий. Посетители ГЦК могли увидеть работу Ларисы Верещагиной «Бессмертный подвиг», рассказывающий о пограничниках в годы ВОВ. На другой площадке культурного маршрута –в Молодёжном центре - прошли мастер-классы по лепке из полимерной глины «Голубь мира» и по шерстяной живописи «Букет для победителя». Финальным аккордом и главным украшением культурного дня стал концерт Сибирского мужского хора, основанного по инициативе губернатора Красноярского края Александра Усса. Подробности читайте в «Заполярной Правде» 28 февраля.

Просмотров:136 В рамках социально-культурного проекта «Енисейский экспресс» жители нашего города могли приобщиться к истории края в годы Великой Отечественной войны на представленных в ГЦК выставках. В этот же день в Норильске работал кинолекторий. Посетители ГЦК могли увидеть работу Ларисы Верещагиной «Бессмертный подвиг», рассказывающий о пограничниках в годы ВОВ. На другой площадке культурного маршрута –в Молодёжном центре - прошли мастер-классы по лепке из полимерной глины «Голубь мира» и по шерстяной живописи «Букет для победителя». Финальным аккордом и главным украшением культурного дня стал концерт Сибирского мужского хора, основанного по инициативе губернатора Красноярского края Александра Усса.Подробности читайте в «Заполярной Правде» 28 февраля.