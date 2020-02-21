Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42640

21 февраля 2020, 15:39



Небрежность некоторых горожан приводит к поломкам раздвижных дверей тёплых остановок. Опыт учтён и в будущем, в новом павильоне, будут использованы распашные двери.

Напомним, монтаж трёх экспериментальных тёплых остановок в Норильске на Ленинском проспекте, 33, в Талнахе на улице Спортивной, 4, и Кайеркане на улице Победы, 9, начался в июле 2019 года. Общая стоимость павильонов - 6,2 миллиона рублей. 5 декабря прошлого года остановки ввели в эксплуатацию, во время которой проводилась отладка теплового режима, а красноярским подрядчиком над дверными проёмами были установлены тепловые завесы. О сбое в работе тёплых остановок горожане могли сообщать по телефону единой диспетчерской службы 43-70-57. До 20 февраля 2020 года диспетчеры приняли 31 обращение. В основном жители жаловались на сбой в работе механизма закрывания дверей, который нередко возникал из-за самих людей. Так, на днях поломали двери тёплой остановки в Кайеркане. По предварительной версии, житель района спешил попасть в автобус и, не дождавшись их полного открывания, вышел, повредив сами двери. Александр Аношкин, заместитель начальника управления «Норильскавтодор», говорит, что кто-то ломает двери, не разобравшись, как они открываются, кто-то - по неопытности, как подростки, а кто-то - будучи нетрезвым. Результат один: двери соскакивают с направляющих, и их приходится восстанавливать. Так как остановки новые, на них действует гарантия изготовителя, которая дана сроком на пять лет. За счёт этого и устраняются поломки. - Первоначально, при подготовке техзадания на устройство павильонов, двери должны были быть распашными, но в процессе изготовления на Красноярском заводе нестандартного оборудования возникло предложение сделать привод более современным, – говорит Александр Аношкин. - В итоге было установлено оборудование производства Германии, отличающееся повышенной надёжностью при грамотном и бережном отношении. Кроме того, подрядная организация в круглосуточном режиме занимается обслуживанием остановок: убирает помещения, устраняет нарушения в работе оборудования, выполняет профилактические работы по поддержанию остановок в надлежащем состоянии. Ежемесячные затраты на содержание одного павильона составляют до 58 тысяч рублей. Сейчас мы решаем вопрос о приобретении более мощного серверного оборудования, чтобы дольше сохранять видеозаписи. В целом отзывы о тёплых остановках от горожан положительные. Ждать автобус в них комфортно: сиденья подогреваются, температура в помещении отрегулирована, а в остановочном пункте на Ленинском проспекте, 33, даже термометр установлен. В настоящее время специалисты управления «Норильскавтодор» подготовили техническое задание, в стадии согласования находится ещё одна тёплая остановка, которая до конца октября 2020 года будет установлена на улице Строителей, 4, - автовокзал района Талнах. Новый павильон будет в два раза длиннее первенцев, но такой же по ширине. Тёплая остановка на автовокзале Талнаха будет отличаться не только размерами, но и конструкцией двери, которая станет распашной и будет снабжена доводчиками с электроподогревом, для того чтобы в зимнее время не было проблем с открыванием и закрытием дверей. Планируется сделать и обогрев контура двери. Также учли пожелания людей по напольному покрытию, оно будет из резинотехнического материала. Решение о появлении новых тёплых павильонов будет приниматься исходя из опыта эксплуатации уже имеющихся остановок, отношения к ним горожан и наполняемости муниципального дорожного фонда.

Просмотров:148 Напомним, монтаж трёх экспериментальных тёплых остановок в Норильске на Ленинском проспекте, 33, в Талнахе на улице Спортивной, 4, и Кайеркане на улице Победы, 9, начался в июле 2019 года. Общая стоимость павильонов - 6,2 миллиона рублей. 5 декабря прошлого года остановки ввели в эксплуатацию, во время которой проводилась отладка теплового режима, а красноярским подрядчиком над дверными проёмами были установлены тепловые завесы. О сбое в работе тёплых остановок горожане могли сообщать по телефону единой диспетчерской службы 43-70-57. До 20 февраля 2020 года диспетчеры приняли 31 обращение. В основном жители жаловались на сбой в работе механизма закрывания дверей, который нередко возникал из-за самих людей.Так, на днях поломали двери тёплой остановки в Кайеркане. По предварительной версии, житель района спешил попасть в автобус и, не дождавшись их полного открывания, вышел, повредив сами двери. Александр Аношкин, заместитель начальника управления «Норильскавтодор», говорит, что кто-то ломает двери, не разобравшись, как они открываются, кто-то - по неопытности, как подростки, а кто-то - будучи нетрезвым. Результат один: двери соскакивают с направляющих, и их приходится восстанавливать. Так как остановки новые, на них действует гарантия изготовителя, которая дана сроком на пять лет. За счёт этого и устраняются поломки.- Первоначально, при подготовке техзадания на устройство павильонов, двери должны были быть распашными, но в процессе изготовления на Красноярском заводе нестандартного оборудования возникло предложение сделать привод более современным, – говорит Александр Аношкин. - В итоге было установлено оборудование производства Германии, отличающееся повышенной надёжностью при грамотном и бережном отношении. Кроме того, подрядная организация в круглосуточном режиме занимается обслуживанием остановок: убирает помещения, устраняет нарушения в работе оборудования, выполняет профилактические работы по поддержанию остановок в надлежащем состоянии. Ежемесячные затраты на содержание одного павильона составляют до 58 тысяч рублей. Сейчас мы решаем вопрос о приобретении более мощного серверного оборудования, чтобы дольше сохранять видеозаписи.В целом отзывы о тёплых остановках от горожан положительные. Ждать автобус в них комфортно: сиденья подогреваются, температура в помещении отрегулирована, а в остановочном пункте на Ленинском проспекте, 33, даже термометр установлен.В настоящее время специалисты управления «Норильскавтодор» подготовили техническое задание, в стадии согласования находится ещё одна тёплая остановка, которая до конца октября 2020 года будет установлена на улице Строителей, 4, - автовокзал района Талнах. Новый павильон будет в два раза длиннее первенцев, но такой же по ширине. Тёплая остановка на автовокзале Талнаха будет отличаться не только размерами, но и конструкцией двери, которая станет распашной и будет снабжена доводчиками с электроподогревом, для того чтобы в зимнее время не было проблем с открыванием и закрытием дверей. Планируется сделать и обогрев контура двери. Также учли пожелания людей по напольному покрытию, оно будет из резинотехнического материала. Решение о появлении новых тёплых павильонов будет приниматься исходя из опыта эксплуатации уже имеющихся остановок, отношения к ним горожан и наполняемости муниципального дорожного фонда.