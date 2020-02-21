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21 февраля 2020, 16:04



В Норильске создан первый фонд управления целевым капиталом «Наш Норильск».

Ещё в ноябре прошлого года собранием учредителей принято решение о создании эндаумент-фонда, а в конце декабря он зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц Министерства юстиции РФ. Фонд управления целевым капиталом будет поддерживать проекты в области культуры, искусства, здравоохранения, спорта и других сфер. Учредителями выступили известные в нашем городе люди - Игорь Астапов, Светлана Рубашкина и Александр Рюмин. Александр Рюмин с октября 2013 года по февраль 2018-го возглавлял Заполярный филиал «Норникеля». Игорь Астапов свою профессиональную деятельность начинал с должности корреспондента «Заполярной Правды», впоследствии стал главным редактором. После работал на телевидении, в администрации Красноярского края, с 2013 по 2019 год руководил телекомпанией «7 канал». Светлана Рубашкина с июня 2018 года по октябрь 2019-го занимала пост директора в НКО «Агентство развития Норильска». Директором нового фонда числится Константин Горбунов - бывший ректор Корпоративного университета «Норникеля», сегодня – замдиректора АРН. Как пояснили на презентации фонда, этот инструмент позволит создать новый источник финансирования различных инициатив в городе. Основной вид деятельности фонда - капиталовложения в уставные капиталы и венчурное инвестирование. Суть механизма проста: за счёт пожертвований формируется тело целевого капитала (эндаумент), и как только объём собранных средств достигает 3 млн рублей, средства, в соответствии с требованием закона, передаются управляющей компании, которая зарабатывает доход и передаёт его фонду для поддержки проектов. При этом само тело эндаумента сохраняется, может пополняться и ежегодно приносить доход. Именно долговременность и стабильность поддержки и являются ключевым отличием от грантов и пожертвований, ведь на эднаумент можно рассчитывать при любой экономической обстановке в стране, уровень выплат не будет зависеть от того, сколько денег в него жертвуют. - В таких фондах, как «Наш Норильск», пожертвования формируют капитал, который нельзя тратить, можно расходовать на благотворительные цели только доходы от капитала. Он защищён, используются только проценты, которые к тому же не облагаются налогами, - пояснил Константин Горбунов, директор фонда. Подобные схемы работы давно применяются в мире, отметили представителя фонда, самый известный пример - Фонд Нобеля. В нашей стране они также распространены, подобные фонды есть при МГИМО, ВШЭ и ряде учебных заведений, музеях страны. Участие в фонде, по мнению учредителей структуры «Наш Норильск», должно быть интересно многим горожанам, ведь единственное вложение станет частью фундамента для реализации очень длительных проектов. В этом отличие от разовой благотворительности конкретным благополучателям. Как отметил Александр Рюмин, один из соучредителей фонда, норильчане всегда отличались добрым сердцем, и он не сомневается, что идея найдёт отклик у многих людей и целевой капитал будет набран. По словам другого соучредителя Светланы Рубашкиной, применяется один из финансовых инструментов, список которых оговорён законом, который можно использовать для роста капитала. В свою очередь Игорь Астапов пожелал потенциальным благополучателям уже начать продумывать грамотные социальные проекты, которые могли бы претендовать на помощь. Вся система помощи будет совершенно прозрачна, уверяют создатели новой структуры. Надзор за работой фонда будет вести попечительский совет, куда входят Гульнара Эльмурзаева, директор Молодёжного центра; Михаил Киселёв, бизнес-омбудсмен Норильска; Екатерина Галайда, директор фонда «69 параллель». Присутствовавший на презентации фонда глава Норильска Ринат Ахметчин отметил, что наш город богат на благотворительные проекты и этот также призван улучшить жизнь в Норильске: «Я надеюсь, он будет жить долго и делать очень хорошие дела». В ходе презентации учредители объявили начало сбора средств в капитал «Нашего Норильска», ведутся переговоры со всеми заинтересованными сторонами от «Норникеля» до активных горожан. В ближайшее время будет запущен сайт с подробным изложением схемы работы фонда и возможностями участия в нём. По всем вопросам можно обращаться по телефону 45-86-02 или по электронной почте GorbunovKO@yandex.ru. Фото Николая Щипко

Просмотров:169 Ещё в ноябре прошлого года собранием учредителей принято решение о создании эндаумент-фонда, а в конце декабря он зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц Министерства юстиции РФ. Фонд управления целевым капиталом будет поддерживать проекты в области культуры, искусства, здравоохранения, спорта и других сфер.Учредителями выступили известные в нашем городе люди - Игорь Астапов, Светлана Рубашкина и Александр Рюмин. Александр Рюмин с октября 2013 года по февраль 2018-го возглавлял Заполярный филиал «Норникеля». Игорь Астапов свою профессиональную деятельность начинал с должности корреспондента «Заполярной Правды», впоследствии стал главным редактором. После работал на телевидении, в администрации Красноярского края, с 2013 по 2019 год руководил телекомпанией «7 канал». Светлана Рубашкина с июня 2018 года по октябрь 2019-го занимала пост директора в НКО «Агентство развития Норильска». Директором нового фонда числится Константин Горбунов - бывший ректор Корпоративного университета «Норникеля», сегодня – замдиректора АРН.Как пояснили на презентации фонда, этот инструмент позволит создать новый источник финансирования различных инициатив в городе. Основной вид деятельности фонда - капиталовложения в уставные капиталы и венчурное инвестирование.Суть механизма проста: за счёт пожертвований формируется тело целевого капитала (эндаумент), и как только объём собранных средств достигает 3 млн рублей, средства, в соответствии с требованием закона, передаются управляющей компании, которая зарабатывает доход и передаёт его фонду для поддержки проектов. При этом само тело эндаумента сохраняется, может пополняться и ежегодно приносить доход. Именно долговременность и стабильность поддержки и являются ключевым отличием от грантов и пожертвований, ведь на эднаумент можно рассчитывать при любой экономической обстановке в стране, уровень выплат не будет зависеть от того, сколько денег в него жертвуют.- В таких фондах, как «Наш Норильск», пожертвования формируют капитал, который нельзя тратить, можно расходовать на благотворительные цели только доходы от капитала. Он защищён, используются только проценты, которые к тому же не облагаются налогами, - пояснил Константин Горбунов, директор фонда.Подобные схемы работы давно применяются в мире, отметили представителя фонда, самый известный пример - Фонд Нобеля. В нашей стране они также распространены, подобные фонды есть при МГИМО, ВШЭ и ряде учебных заведений, музеях страны. Участие в фонде, по мнению учредителей структуры «Наш Норильск», должно быть интересно многим горожанам, ведь единственное вложение станет частью фундамента для реализации очень длительных проектов. В этом отличие от разовой благотворительности конкретным благополучателям.Как отметил Александр Рюмин, один из соучредителей фонда, норильчане всегда отличались добрым сердцем, и он не сомневается, что идея найдёт отклик у многих людей и целевой капитал будет набран. По словам другого соучредителя Светланы Рубашкиной, применяется один из финансовых инструментов, список которых оговорён законом, который можно использовать для роста капитала. В свою очередь Игорь Астапов пожелал потенциальным благополучателям уже начать продумывать грамотные социальные проекты, которые могли бы претендовать на помощь. Вся система помощи будет совершенно прозрачна, уверяют создатели новой структуры.Надзор за работой фонда будет вести попечительский совет, куда входят Гульнара Эльмурзаева, директор Молодёжного центра; Михаил Киселёв, бизнес-омбудсмен Норильска; Екатерина Галайда, директор фонда «69 параллель».Присутствовавший на презентации фонда глава Норильска Ринат Ахметчин отметил, что наш город богат на благотворительные проекты и этот также призван улучшить жизнь в Норильске: «Я надеюсь, он будет жить долго и делать очень хорошие дела».В ходе презентации учредители объявили начало сбора средств в капитал «Нашего Норильска», ведутся переговоры со всеми заинтересованными сторонами от «Норникеля» до активных горожан. В ближайшее время будет запущен сайт с подробным изложением схемы работы фонда и возможностями участия в нём. По всем вопросам можно обращаться по телефону 45-86-02 или по электронной почте GorbunovKO@yandex.ru.Фото Николая Щипко