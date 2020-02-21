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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:34 В норильском Городском центре культуры сегодня чествовали защитников Отечества.
19:19 Ставка на местных экспертов. Форум «Город – это мы!» меняет взгляд на привычные вещи.
16:08 Руководители минерально-сырьевого комплекса Заполярного филиала «Норникеля» обсудили вопросы профессиональной подготовки горняков.
16:04 В Норильске создан первый фонд управления целевым капиталом «Наш Норильск».
15:39 Небрежность некоторых горожан приводит к поломкам раздвижных дверей тёплых остановок. Опыт учтён и в будущем, в новом павильоне, будут использованы распашные двери.
15:09 Концерт Сибирского мужского хора собрал полный зал Городского центра культуры.
14:31 Два года лишения свободы с испытательным сроком получил 54-летний норильчанин за угон автомобиля.
14:10 Автопарк аэропорта «Норильск» пополнился новой спецтехникой, которая позволяет поддерживать и лётное поле, и самолёты в постоянной боевой готовности.
13:49 «Норильскгазпром» получил бессрочную лицензию на обращение с отходами.
13:02 Не уступил дорогу пешеходу - заплати штраф.
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