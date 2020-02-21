Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42642

21 февраля 2020, 16:08



Руководители минерально-сырьевого комплекса Заполярного филиала «Норникеля» обсудили вопросы профессиональной подготовки горняков.

Делегация в составе руководителей всех горнорудных предприятий Заполярного филиала встретилась на учебном полигоне корпоративного университета «Норникеля», расположенном в шахте «Ангидрит» рудника «Кайерканский» (НОК). Согласно стратегии развития «Норникеля» к 2030 году на Таймыре объемы добычи руды вырастут на 75% — до 30 млн тонн в год. Чтобы обеспечить потребность всех горных предприятий в высококвалифицированном персонале, необходимо не только внести изменения в учебный процесс подготовки работников, но и в целом провести модернизацию учебного подземного полигона корпоративного университета «Норникеля». В конце 2018 года решением инвестиционного подкомитета операционного блока площадь учебного полигона увеличили до 7 тыс. кв. м, также проведена реконструкция. Благодаря этому появилась возможность более эффективно отрабатывать профессиональные навыки будущих горняков в условиях, максимально приближенных к реальному производству. Как отметила заместитель директора ЗФ «Норникеля» по персоналу и социальной политике Анастасия Перфильева, качеству подготовки персонала в компании уделяется особое внимание. «Безусловно, совместными усилиями корпоративного университета, Норильского обеспечивающего комплекса и Заполярного филиала проделана огромная работа по развитию инфраструктуры подземного полигона. В ходе сегодняшней встречи мы наметили ряд шагов, чтобы ещё больше усовершенствовать этот процесс и подготовка наших сотрудников на реальном оборудовании приносила эффективные результаты уже в реальных выработках на рудниках минерально-сырьевого комплекса компании», - резюмировала Анастасия Перфильева. Участники выездного совещания осмотрели все учебные подземные выработки, им продемонстрировали процессы отгрузки в рудоспуск, зачистки трасс и плинтусов погрузочно-доставочной машиной, а также отгрузку горной массы ПДМ с поворота. «Сегодня наши рудники - самые передовые не только в России, но и во всей мировой практике. Однако, чтобы оставаться эффективным и конкурентоспособным горным предприятием, компетенции наших сотрудников нужно расширять. И здесь большую роль играет процесс отработки практических навыков. Поэтому к нашему корпоративному университету такое повышенное внимание», - отметил заместитель директора ЗФ «Норникеля» по минерально-сырьевому комплексу Талгат Муштекенов. Напомним, корпоративный университет - уникальное учебное заведение, обеспечивающее потребность ЗФ в высококвалифицированном персонале. Ежегодно здесь проходят обучение более полусотни тысяч слушателей по более 300 профессиям рабочих, а также по различным направлениям переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов. Фото Марины Пешковой

Просмотров:171 Делегация в составе руководителей всех горнорудных предприятий Заполярного филиала встретилась на учебном полигоне корпоративного университета «Норникеля», расположенном в шахте «Ангидрит» рудника «Кайерканский» (НОК).Согласно стратегии развития «Норникеля» к 2030 году на Таймыре объемы добычи руды вырастут на 75% — до 30 млн тонн в год. Чтобы обеспечить потребность всех горных предприятий в высококвалифицированном персонале, необходимо не только внести изменения в учебный процесс подготовки работников, но и в целом провести модернизацию учебного подземного полигона корпоративного университета «Норникеля». В конце 2018 года решением инвестиционного подкомитета операционного блока площадь учебного полигона увеличили до 7 тыс. кв. м, также проведена реконструкция. Благодаря этому появилась возможность более эффективно отрабатывать профессиональные навыки будущих горняков в условиях, максимально приближенных к реальному производству.Как отметила заместитель директора ЗФ «Норникеля» по персоналу и социальной политике Анастасия Перфильева, качеству подготовки персонала в компании уделяется особое внимание. «Безусловно, совместными усилиями корпоративного университета, Норильского обеспечивающего комплекса и Заполярного филиалапроделана огромная работа по развитию инфраструктуры подземного полигона. В ходе сегодняшней встречи мы наметили ряд шагов, чтобы ещё больше усовершенствовать этот процесс и подготовка наших сотрудников на реальном оборудовании приносила эффективные результаты уже в реальных выработках на рудниках минерально-сырьевого комплекса компании», - резюмировала Анастасия Перфильева.Участники выездного совещания осмотрели все учебные подземные выработки, им продемонстрировали процессы отгрузки в рудоспуск, зачистки трасс и плинтусов погрузочно-доставочной машиной, а также отгрузку горной массы ПДМ с поворота. «Сегодня наши рудники - самые передовые не только в России, но и во всей мировой практике. Однако, чтобы оставаться эффективным и конкурентоспособным горным предприятием, компетенции наших сотрудников нужно расширять. И здесь большую роль играет процесс отработки практических навыков. Поэтому к нашему корпоративному университету такое повышенное внимание», - отметил заместитель директора ЗФ «Норникеля» по минерально-сырьевому комплексу Талгат Муштекенов.Напомним, корпоративный университет - уникальное учебное заведение, обеспечивающее потребность ЗФ в высококвалифицированном персонале. Ежегодно здесь проходят обучение более полусотни тысяч слушателей по более 300 профессиям рабочих, а также по различным направлениям переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов.Фото Марины Пешковой