Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42643

21 февраля 2020, 19:19



Ставка на местных экспертов. Форум «Город – это мы!» меняет взгляд на привычные вещи.

В этом году форум социальных технологий проходит в шестой раз и его тема «Люди. Идеи. Места» стала продолжением форума 2019 года, который был посвящён общественным пространствам. - Общественные пространства невозможны без людей и волонтёрского движения, – говорит Наталья Дунаева, начальник управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля». – Только люди могут изменить эти пространства и взглянуть на них с другой точки зрения. А эти перемены не происходят без идей, которые опять же генерируют жители нашего города. Ну и, наконец, третье направление - «Места». Все мы знаем, что не место красит человека, а человек - место. Люди наполняют смыслом и содержанием город, в котором они живут и работают. В этом году форум будет проходить в течение одного дня – 28 февраля с 12.00 до 18.30. Программа обещает быть максимально насыщенной и увлекательной. - Мы немного решили отойти от стандартной схемы. Раньше все наши форумы строились на приезжих экспертах, которые делились своим опытом, но при этом не были погружены в специфику жизни города. Норильчане им задавали вопросы, осмысляли ответы, вдохновлялись и шли жить дальше, жить в Норильске. За время существования «Город – это мы!» я заметила, что в городе выросло крутое экспертное сообщество, и наши люди могут выступать спикерами. В этом году у нас на мероприятии будет меньше гостей и больше местных экспертов. И именно они помогут участникам события взглянуть на привычные вещи, например, на «Сад камней» в одном из дворов на улице Нансена. Этот проект уже имеет какую-то свою жизнь, но, может быть, его можно встроить в городские события и сделать её круглогодично интересной и востребованной. Меняется и формат форума. Теперь треки форума будут проходить не в формате лектория или презентации, а в виде дискуссий. Дискуссия даёт возможность получить обратную связь здесь и сейчас. Вишенкой на торте всё же станут иногородние гости форума. Ещё не знакомый норильчанам хедлайнер из Канады Гильермо Пеньялоса. За плечами этого урбаниста и эксперта по преобразованию парковых зон и городских улиц работа практически на всех континентах. Он поучаствовал в трансформации более 350 населённых пунктов. В нашем городе он впервые, но на момент открытия форума будет здесь уже несколько дней, успеет оглядеться и, возможно, найти для себя и для нас какие-то идеи по преображению пространства. Второй хедлайнер знаком горожанам, и его идеи и экспертное мнение станут ценными для развития туристического кластера в Норильске. Это москвич Вадим Мамонтов, основатель и генеральный директор известной туристической фирмы RussiaDiscovery – человек с горящими глазами. Достойный финал форума «Город – это мы!» - документальный фильм «Неравнодушные», который рассказывает о буднях корпоративных волонтёров «Норникеля» и удостоился «Серебряного дельфина» на 10-м Каннском кинофестивале. Просмотр фильма завершится дискуссией, где каждый сможет поделиться своими мыслями и опытом о волонтёрстве, волонтёрском движении в Норильске и так далее.

Просмотров:88 В этом году форум социальных технологий проходит в шестой раз и его тема «Люди. Идеи. Места» стала продолжением форума 2019 года, который был посвящён общественным пространствам.- Общественные пространства невозможны без людей и волонтёрского движения, – говорит Наталья Дунаева, начальник управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля». – Только люди могут изменить эти пространства и взглянуть на них с другой точки зрения. А эти перемены не происходят без идей, которые опять же генерируют жители нашего города. Ну и, наконец, третье направление - «Места». Все мы знаем, что не место красит человека, а человек - место. Люди наполняют смыслом и содержанием город, в котором они живут и работают.В этом году форум будет проходить в течение одного дня – 28 февраля с 12.00 до 18.30. Программа обещает быть максимально насыщенной и увлекательной.- Мы немного решили отойти от стандартной схемы. Раньше все наши форумы строились на приезжих экспертах, которые делились своим опытом, но при этом не были погружены в специфику жизни города. Норильчане им задавали вопросы, осмысляли ответы, вдохновлялись и шли жить дальше, жить в Норильске. За время существования «Город – это мы!» я заметила, что в городе выросло крутое экспертное сообщество, и наши люди могут выступать спикерами. В этом году у нас на мероприятии будет меньше гостей и больше местных экспертов. И именно они помогут участникам события взглянуть на привычные вещи, например, на «Сад камней» в одном из дворов на улице Нансена. Этот проект уже имеет какую-то свою жизнь, но, может быть, его можно встроить в городские события и сделать её круглогодично интересной и востребованной. Меняется и формат форума. Теперь треки форума будут проходить не в формате лектория или презентации, а в виде дискуссий. Дискуссия даёт возможность получить обратную связь здесь и сейчас.Вишенкой на торте всё же станут иногородние гости форума. Ещё не знакомый норильчанам хедлайнер из Канады Гильермо Пеньялоса. За плечами этого урбаниста и эксперта по преобразованию парковых зон и городских улиц работа практически на всех континентах. Он поучаствовал в трансформации более 350 населённых пунктов. В нашем городе он впервые, но на момент открытия форума будет здесь уже несколько дней, успеет оглядеться и, возможно, найти для себя и для нас какие-то идеи по преображению пространства.Второй хедлайнер знаком горожанам, и его идеи и экспертное мнение станут ценными для развития туристического кластера в Норильске. Это москвич Вадим Мамонтов, основатель и генеральный директор известной туристической фирмы RussiaDiscovery – человек с горящими глазами.Достойный финал форума «Город – это мы!» - документальный фильм «Неравнодушные», который рассказывает о буднях корпоративных волонтёров «Норникеля» и удостоился «Серебряного дельфина» на 10-м Каннском кинофестивале. Просмотр фильма завершится дискуссией, где каждый сможет поделиться своими мыслями и опытом о волонтёрстве, волонтёрском движении в Норильске и так далее.