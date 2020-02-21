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21 февраля 2020, 19:34



В норильском Городском центре культуры сегодня чествовали защитников Отечества.

Медалями Министерства обороны и ветеранской организации «Боевое братство», грамотами и благодарственными письмами главы Норильска и Норильского городского Совета депутатов были награждены 44 норильчанина. - В этот юбилейный для нашей страны год, объявленный указом президента РФ Годом памяти и славы, мы в первую очередь благодарим за заслуги и выражаем свою признательность ветеранам, - подчеркнул глава Норильска Ринат Ахметчин и вручил шести норильчанам, в годы войны вставшим на защиту Родины и тяжёлым трудом внёсшим весомый вклад в Великую Победу, юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Те же, кто сегодня стоит на страже мира и спокойствия, получили из рук градоначальника от Министерства обороны РФ медали «200 лет ордена «Святого Георгия», «За мужество и отвагу», «Адмирал Горшков», «За отличие в учениях», «За укрепление боевого содружества» и «Адмирал Кузнецов». - Принято считать, что защитник Отечества – это воин, но в последнее время всё больше мужчин и женщин мирных профессий вносят большой вклад в защиту и укрепление могущества Родины, - сказал глава. – И это хорошо показали тактические учения, которые в прошлом году провёл на нашей территории Северный флот. И Министерство обороны высоко оценило помощь норильчан, наградив медалями не только военных, но и гражданских, как мужчин, так и женщин. Все вместе мы – действительно сила, и враг точно не пройдёт. Глава города Ринат Ахметчин и депутат горсовета Виктор Цюпко поблагодарили заслуженных норильчан за службу и работу и пожелали всем счастья, здоровья и успехов.

Просмотров:82 Медалями Министерства обороны и ветеранской организации «Боевое братство», грамотами и благодарственными письмами главы Норильска и Норильского городского Совета депутатов были награждены 44 норильчанина.- В этот юбилейный для нашей страны год, объявленный указом президента РФ Годом памяти и славы, мы в первую очередь благодарим за заслуги и выражаем свою признательность ветеранам, - подчеркнул глава Норильска Ринат Ахметчин и вручил шести норильчанам, в годы войны вставшим на защиту Родины и тяжёлым трудом внёсшим весомый вклад в Великую Победу, юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».Те же, кто сегодня стоит на страже мира и спокойствия, получили из рук градоначальника от Министерства обороны РФ медали «200 лет ордена «Святого Георгия», «За мужество и отвагу», «Адмирал Горшков», «За отличие в учениях», «За укрепление боевого содружества» и «Адмирал Кузнецов».- Принято считать, что защитник Отечества – это воин, но в последнее время всё больше мужчин и женщин мирных профессий вносят большой вклад в защиту и укрепление могущества Родины, - сказал глава. – И это хорошо показали тактические учения, которые в прошлом году провёл на нашей территории Северный флот. И Министерство обороны высоко оценило помощь норильчан, наградив медалями не только военных, но и гражданских, как мужчин, так и женщин. Все вместе мы – действительно сила, и враг точно не пройдёт.Глава города Ринат Ахметчин и депутат горсовета Виктор Цюпко поблагодарили заслуженных норильчан за службу и работу и пожелали всем счастья, здоровья и успехов.