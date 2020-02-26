Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42664

26 февраля 2020, 11:55



Лабораторию Росприроднадзора создадут в Норильске в течение двух месяцев.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Росприроднадзора Светлану Радионову, в течение 2-2,5 месяцев в Норильске появится лаборатория ведомства. «Она будет стационарной, так как передвижная там неэффективна. Уже выбрано помещение, закупается оборудование, идёт соответствующая сертификация», - рассказала Светлана Радионова. По её словам, Норильск занимает ключевое место в федеральном проекте «Чистый воздух». Напомним, в рамках данного проекта в Норильске и ещё 11 промышленных городах планируется снизить уровень загрязняющих выбросов как минимум на 20%.

Просмотров:448 С 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года в 12 промышленных городах с наиболее загрязнённым воздухом, куда входит и Норильск, реализуется эксперимент по ограничению (квотированию) вредных выбросов в атмосферу. Помимо Норильска в эксперимент также вошли: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Эксперимент проводится по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».Как сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Росприроднадзора Светлану Радионову, в течение 2-2,5 месяцев в Норильске появится лаборатория ведомства. «Она будет стационарной, так как передвижная там неэффективна. Уже выбрано помещение, закупается оборудование, идёт соответствующая сертификация», - рассказала Светлана Радионова.По её словам, Норильск занимает ключевое место в федеральном проекте «Чистый воздух». Напомним, в рамках данного проекта в Норильске и ещё 11 промышленных городах планируется снизить уровень загрязняющих выбросов как минимум на 20%.