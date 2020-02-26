Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42665

26 февраля 2020, 12:09



Юных норильчан ждут в «Артеке» и «Орлёнке». Кто сможет отдохнуть в легендарных лагерях?

В «Орлёнок», который расположен недалеко от Туапсе, 23 июня отправятся 50 воспитанников Дворца творчества детей и молодёжи. В этом году это учреждение празднует пятидесятилетие, и таким образом было решено поздравить и поощрить активистов. Списки формируют сотрудники ДТДМ. Путёвку оплатит муниципалитет, дорогу - родители. 13 июля ребята покинут лагерь. Фото artek.org

Просмотров:240 В этом году 12 норильских школьников побывают в Крыму в международном детском центре «Артек». Для того чтобы получить путёвку, нужно зарегистрироваться на сайте «Артека», написать о себе, выполнить задания по теме «Код безопасности», пройти тестирование и, попав в следующий тур, представить проект на тему безопасности. Таким образом будет сформирован список детей, которых ждут в «Артеке», и его передадут в управление образования. Все организационные вопросы решат наши специалисты. Они же сопроводят детей. Проживание в лагере оплачивают организаторы, проезд - за счёт родителей. Выезд из Норильска - 28 мая, возвращение - 17 июня.В «Орлёнок», который расположен недалеко от Туапсе, 23 июня отправятся 50 воспитанников Дворца творчества детей и молодёжи. В этом году это учреждение празднует пятидесятилетие, и таким образом было решено поздравить и поощрить активистов. Списки формируют сотрудники ДТДМ. Путёвку оплатит муниципалитет, дорогу - родители. 13 июля ребята покинут лагерь.Фото artek.org